Nghỉ lễ 30/4-1/5: Dự báo xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm

Thứ Hai, ngày 25/04/2022 14:13 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng có thể xảy ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, Biển Đông khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Biển Đông có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh minh họa

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai năm 2022 diễn ra sáng 25/4, ông Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và môi trường) đã điểm qua những nét chính về diễn biến thời tiết, thiên tai từ đầu năm 2022 đến nay.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm nay đã xảy ra rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ thấp nhất giảm đến dưới -1 độ C ở một số khu vực vùng núi phía Bắc. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên xảy ra đợt mưa lớn trái mùa vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển; đây là đợt mưa lớn trái mùa hiếm gặp ở khu vực Nam Trung Bộ, nhất là trong tháng 3 của 10 năm gần đây.

Cùng với đó, mùa mưa bão năm nay ở Tây Bắc Thái Bình Dương cũng xuất hiện sớm hơn một tuần so với hàng năm khi ngay từ đầu tháng 4, khu vực này đã xuất hiện của hai cơn bão.

Về tình hình thời tiết, thiên tai thời gian tới, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ông Thái nhận định, khả năng dịp nghỉ lễ này sẽ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam bộ; trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Cụ thể, trên đất liền, từ 25-27/4 ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-27 độ C, nhiều nơi trên 37 độ. Riêng vùng phía tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày 25-26/4, đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 34-36 độ C.

Trên biển, từ ngày 26-27/4, dự báo hình thành dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía nam của Biển Đông. Khoảng ngày 29/4 đến 3/5, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), xác suất 40-60%.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn tiếp tục nhận định, từ ngày 30/4 đến 2/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Từ ngày 29/4 đến 3/5, miền Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

