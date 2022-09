Nghệ An ra chỉ thị cấm cán bộ, công chức can thiệp, tác động đến việc xử lý vi phạm giao thông

Đối với người vi phạm giao thông là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, ngoài việc xử lý theo quy định còn bị gửi thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa ký Chỉ thị số 19 về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác bảm đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

CSGT, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 1A

Chỉ thị 19 nêu, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) năm sau được kìm giữ, làm giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, qua theo dõi, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh còn phức tạp, số vụ và người chết do TNGT vẫn còn ở mức cao.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, đặc biệt ngay trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Phải nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự, ATGT, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân để thực hiện đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội phải là người gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATGT. Yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức các cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy định bảo đảm trật tự, ATGT cũng như trong thực thi công vụ.

- Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn, khối, xóm, bản tác động, can thiệp đến việc xử lý của lực lượng trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm về ATGT. Quyết tâm tạo chuyển biến về chấp hành các quy định về trật tự, ATGT ngay trong các cơ quan, tổ chức, gắn trách nhiệm của người đứng đầu của chính quyền, địa phương.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, ATGT, trọng tâm là các hành vi có nguy cơ gây ra TNGT cao. Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, ngoài việc xử lý theo quy định, phải chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định...

