EU nhất trí xây dựng 'bức tường UAV' sau các vụ vi phạm không phận

Ngày 1-10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ kế hoạch củng cố khả năng phòng thủ của khối trước các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái (UAV), theo hãng tin Reuters.

Cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của EU ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) trong bối cảnh khối này cáo buộc các UAV từ Nga thường xuyên xâm phạm không phận EU.

“Châu Âu phải có khả năng tự bảo vệ mình” - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói sau hội nghị.

“Chúng ta cần đẩy mạnh sản xuất cả UAV lẫn các công nghệ chống UAV. Điều này bao gồm việc xây dựng một mạng lưới phòng thủ chung của châu Âu để vừa bảo vệ, vừa ngăn chặn những vụ xâm nhập từ bên ngoài” - bà Frederiksen nói thêm.

(từ trái sang) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến dự cuộc họp của EU tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) vào ngày 1-10. Ảnh: AFP

Phát biểu bên lề hội nghị, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nói rằng “Nga sẽ còn tiếp tục và chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta phải củng cố khả năng chuẩn bị”.

“Nga cố gắng thử thách chúng ta. Họ tìm cách gieo rắc chia rẽ và lo lắng trong xã hội của chúng ta. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra” - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói.

Bà von der Leyen cho biết sườn phía Đông châu Âu sẽ là ưu tiên, do gần với Nga, nhưng “bức tường UAV” sẽ được thiết kế như một lá chắn cho toàn bộ lục địa.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói rằng biên giới phía nam châu Âu cũng không được bỏ qua khi EU tập trung vào sườn phía Đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì kêu gọi một cách tiếp cận toàn diện đối với mối đe dọa từ UAV.

“Chúng ta cần hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến để dự đoán mối đe dọa tốt hơn” - ông Macron nói với báo giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng răn đe bằng năng lực tấn công tầm xa.

Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, vẫn chưa đưa ra kế hoạch chi tiết cho “bức tường UAV”, để ngỏ nhiều câu hỏi về chi phí và tính khả thi.

An ninh của hội nghị thượng đỉnh ngày 1-10 được tăng cường bằng binh sĩ và hệ thống chống UAV do các nước châu Âu gửi đến. Tất cả việc triển khai UAV trên lãnh thổ Đan Mạch đã bị cấm cho đến ngày 3-10.

Nga chưa bình luận về hội nghị thượng đỉnh của EU. Moscow trước đó bác bỏ cáo buộc rằng UAV Nga gần đây xuất hiện trên bầu trời Đan Mạch, cũng như việc máy bay Nga xâm nhập không phận Estonia hay Ba Lan.

Ngày 30-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov chỉ trích việc châu Âu bàn về “bức tường UAV”.

“Lịch sử đã cho thấy, việc dựng bức tường luôn là điều tồi tệ” - ông Peskov nói.