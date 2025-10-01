Lũ lớn khiến ao cá bất ngờ bị vỡ cuốn trôi 4 người đứng trên bờ

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 1/10, bốn lao động làm thuê cho gia đình bà Ngô Thị Dung, thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng, khi đi đến khu vực bờ ao thì bất ngờ ao bị vỡ, khiến cả nhóm bị nước cuốn trôi.

Sự việc khiến 02 người bị thương là chị Lý Thị Dẫn (SN 1985) và chồng là anh Tẩn A Thỏng (SN 1987), trú tại xã Nậm Mạ, tỉnh Lai Châu, bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Hai người bị nước cuốn đi gồm là anh Lý A Hiền (SN 1979), và chị Tẩn Thị Niềm (SN 1976) vợ anh Lý A Hiền, cùng trú tại xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu. Chính quyền địa phương đã tìm được xác chị Tẩn Thị Niềm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã Bảo Thắng đã triển khai các biện pháp, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi mưa lớn nên lực lượng tìm kiếm chỉ quan sát được trên bề mặt, chưa thể đánh giá thực tế được phía dưới phần đất đá bị sạt lở, vùi lấp.

Hiện nay, trời vẫn có mưa, xã Bảo Thắng cũng chỉ đạo các thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực ven suối, taluy cao, gần ao hồ, khe suối… khẩn trương di dời đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở, lũ quét.