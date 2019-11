Nghệ An: Bắt 8 nghi phạm môi giới cho người đi nước ngoài trái phép

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 12:28 PM (GMT+7)

Sau khi nhận đơn trình báo của 24 gia đình có người thân mất liên lạc trên đường ra nước ngoài làm việc, Công an Nghệ An đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Nhiều gia đình ở Nghệ An đang hoang mang, lo lắng khi con em họ mất liên lạc khi đi nước ngoài

Ngày 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Theo đó, trong thời gian gần đây, Công an Nghệ An rà soát và nhận trình báo của 24 gia đình báo có người thân mất liên lạc trên đường ra nước ngoài làm việc. Tiếp nhận đơn trình báo của các gia đình, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra xác minh.

Trong 24 gia đình có 21 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường ra nước ngoài làm việc và có ý định sang Anh. Qua rà soát xác minh, ngày 2/11, Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt 8 đối tượng liên quan đến vụ việc này để điều tra. Tuy nhiên danh tính các đối tượng công an chưa cung cấp do đang mở rộng điều tra thêm trong đường dây.

Trước đó, tỉnh Nghệ An có 24 gia đình trình báo có người thân mất liên lạc khi đi ra nước ngoài làm việc, tuy nhiên đến nay đã có 3 gia đình thông báo liên lạc được với người thân và rút đơn trình báo. Hiện còn 21 gia đình đang bị mất liên lạc với người thân ở nước ngoài.