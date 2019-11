Vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh: “Hi vọng đã không còn nữa rồi”

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 15:42 PM (GMT+7)

Hơn 10 ngày nay, những người làm cha, làm mẹ cầu mong trong số 39 người chết tại Anh không có con em họ. Thế nhưng tia hi vọng ấy đã không còn…

39 công dân chết trong xe container ở Anh Sự kiện:

“Con gái tôi chết ở Anh là sự thật rồi!”

Chẳng dám xem tin tức, cũng không dám lên báo đọc nhưng cuộc gọi từ nước Anh thông báo con gái Phạm Thị Trà My là 1 trong 39 nạn nhân chết ở Anh, ông Phạm Văn Thìn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) như mũi dao đâm thấu qua tim khi tia hi vọng không còn. 10 ngày nay, ông Thìn không thể chợp mắt nổi, ông đau, lo lắng khi con gái chưa có tung tích gì. Người cha cầu mong con gái mình không có trong số đó, mong Trà My ngồi chiếc xe khác. Nhưng nay hi vọng đã tắt.

"Giờ tin con gái tôi chết ở Anh là sự thật rồi. Vợ chồng tôi biết làm sao đưa con về đây", ông Thìn nghẹn ngào.

Gia đình Trà My hiện đã lập bàn thờ con gái

Trà My là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Sau khi đi Nhật Bản về được hơn 2 tháng, Trà My xin bố mẹ qua Anh làm việc với chi phí hơn 900 triệu đồng.

Người cha kể lại, theo lộ trình, ngày 3/10, Trà My ra Hà Nội bắt xe qua Trung Quốc rồi lên máy bay qua Pháp và Bỉ. Đến ngày 19/10, Trà My thông báo với gia đình đã có mặt tại Pháp và chờ xe để sang Anh. Thế nhưng rạng sáng ngày 23/10, cô gái 26 tuổi này nhắn tin về cho mẹ với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều, con đường đi nước ngoài không thành. Con thương bố mẹ lắm, con chết vì không thở được". Sau khi đọc tin nhắn, gia đình liên lạc cho Trà My nhưng không được.

“Thật đau lòng, hi vọng mong manh nay không còn nữa. Giờ chúng tôi chỉ mong nước Anh và chính quyền nước Việt Nam có thể hỗ trợ đưa thi thể con về nước sớm nhất”, ông Thìn nói trong nghẹn ngào.

1% hi vọng không còn

Gia đình ông Gia lập bàn thờ con trai

Sau nhiều ngày mỏi mòn chờ tin tức, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã nhận cuộc gọi của cảnh sát Anh hỏi về đặc điểm nhận dạng, chiều cao, cân nặng cùng thông tin cần thiết để xác định con họ có nằm trong những nạn nhân trong container tại Essex (Anh). Sau cuộc xác minh bên kia điện thoại, nhiều gia đình tin rằng con mình là một trong 39 nạn nhân, nhưng cũng không ít người vẫn còn mong chờ tin tức với tia hi vọng cuối cùng.

Nói về cuộc gọi, ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) cho biết, đêm 1/11, ông nhận được cuộc gọi từ Anh gọi về xác nhận một số thông tin liên quan đến con trai Nguyễn Đình Lượng (SN 1999, đang mất liên lạc tại Anh). Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 8 phút nói về những đặc điểm nhận dạng, trong đó có hình xăm trên bờ vai con trai.

Người cha kể, cảnh sát Anh hỏi đến các sơ yếu lý lịch, chiều cao và đặc biệt có mô tả về hình xăm là chiếc thánh giá và 2 bàn tay úp lại ở vai phải.

“Nói đến hình xăm đó thì tôi biết đó là con mình rồi. Họ nói con tôi có trong danh sách đó. Mấy ngày nay tôi vẫn linh tính con trai là nạn nhân trong đó, nhưng vẫn muốn giữ lấy 1% hi vọng là con còn sống, nhưng nay thì không thể nữa rồi”, ông Gia nghẹn ngào.

Lượng là người con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em, Lượng. Năm 2017, sau khi học xong, Lượng liên hệ với một đường dây rồi sang Pháp làm việc với chi phí chuyến đi hơn 400 triệu đồng. Do công việc ở Pháp bấp bênh, không ổn định, tiền lương ít nên Lượng quyết định sang Anh để làm việc cùng bạn bè bên đó. Ngày 23/10, một người Việt ở bên Anh gọi về thông báo gia đình chuẩn bị tiền cho Lượng sang Anh. Nhưng mãi sau đó, gia đình ông không thấy Lượng gọi về.

Ông Gia đau đớn khi cảnh sát Anh thông tin con trai nằm trong số 39 nạn nhân trên xe container

Còn chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, trú xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn hi vọng trong chuyến xe đó không có tên người chồng là anh Nguyễn Huy Phong (34 tuổi) mất liên lạc khi sang Anh. Trong căn nhà mới xây chưa đầy 2 tháng, chị Lan cho biết, năm 2016 anh Phong sang Đức làm việc. Sau khi làm việc được được 3 năm, mới đây anh Phong quyết định di chuyển từ Đức sang Anh.

“Cuộc gọi điện cuối cùng về nhà là lúc 5h sáng ngày 22/10, chồng tôi nói chiều cùng ngày sẽ lên xe di chuyển sang Anh. Nhưng sau cuộc gọi đó đến nay chưa nghe được tin tức gì nữa. Cảnh sát cũng tới xác minh và lấy ADN nhưng chưa có thông tin chính thức gì", chị Lan chia sẻ.

Ngày 2/11, cảnh sát Anh phát đi thông báo về việc đã có những căn cứ tin rằng 39 nạn nhân thiệt mạng trên xe tải cách đây 10 ngày đều là người Việt Nam. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 gia đình trình báo có người thân mất liên lạc tại Anh, lực lượng chức năng sau đó cũng đã lấy mẫu ADN để gửi sang Anh xác minh.