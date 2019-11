Tin mới về 3 gia đình nhận liên lạc người thân sau vụ 39 người chết

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 14:42 PM (GMT+7)

Sau khi trình báo cho Sở Ngoại vụ Nghệ An về việc người thân bị mất liên lạc từ ngày 23/10, mới đây, 3 gia đình ở Nghệ An bất ngờ nhận được thông báo con em mình vẫn an toàn, nhưng không phải ở nước Anh.

Sáng 3/11, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại, có 22 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân. Trong số đó, có 3 gia đình trình báo con, em mình đã liên lạc về nhà và cho biết vẫn an toàn.

Cụ thể, 3 người gọi điện về cho gia đình gồm: anh Nguyễn Trọng T. (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành), chị Lương Thị Th. (xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn) và anh Phan Huy Th. (xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu). 3 người này đều không ở nước Anh mà ở Đài Loan và TP.Hồ Chí Minh.

Nhiều gia đình ở huyện Yên Thành vẫn chờ ngóng thông tin chính thức từ cơ quan chức năng bởi đã 12 ngày qua vẫn chưa liên lạc được với người thân. Ảnh: Cảnh Thắng.

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi chúng tôi lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân làm các thủ tục bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là người Nghệ An, ngày 3/11, Sở đã nhận được trình báo của 22 người trên địa bàn Nghệ An. Những trường hợp nào làm đơn trình báo trước đó mất liên lạc với người thân nay đã liên hệ được thì họ đến rút đơn... Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục rà soát, đồng thời xác minh, thu thập các thông tin về những trường hợp mất liên lạc tại địa phương để gửi Bộ Ngoại giao tiếp tục thẩm tra".

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo, nếu gia đình nào không liên lạc được với con em đi lao động ở nước ngoài thì cần liên hệ với chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thông tin, cảnh sát hạt Essex (Anh) thông báo có nạn nhân người Việt trong thảm kịch 39 người thiệt mạng trên xe tải, nhưng danh tính và số lượng các nạn nhân vẫn chưa được xác định cụ thể.