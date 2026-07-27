Người Mẹ 3 lần tiễn chồng con ra trận, nhưng không ai trở về...

Những hy sinh, mất mát không gì có thể bù đắp

Những ngày cuối tháng Bảy, căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan (92 tuổi, thôn Đức Lập, xã Đức Thọ) đông vui hơn thường lệ. Sau những đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, các đoàn viên, thanh niên lại ghé nhà, mang theo bó rau, con cá, cân thịt... để cùng Mẹ chuẩn bị bữa cơm tri ân.

Cuộc đời Mẹ Lan gắn với những hy sinh, mất mát không gì có thể bù đắp. Chồng cùng hai người con trai là liệt sĩ Trần Quốc Cường và Trần Viết Kiều đã lần lượt ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc. Nay ở tuổi 92, Mẹ sống cùng người con trai út. Mỗi độ tháng Bảy, những người trẻ lại tìm về bên Mẹ, cùng dùng bữa cơm, lặng nghe Mẹ kể về người chồng, những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.

Đoàn viên, thanh niên chuẩn bị bữa cơm tri ân dành tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo chị Nguyễn Thị Hoài - Bí thư Đoàn xã Đức Thọ, giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở mâm cơm hay những phần quà, mà ở những phút giây đoàn viên, thanh niên được quây quần bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công, lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Thanh niên lan tỏa nghĩa tình và lòng biết ơn trong những ngày tháng Bảy.

"Hoạt động không chỉ chăm lo đời sống tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công mà còn tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước", chị Hoài chia sẻ.

Theo chị Hoài, nhiều đoàn viên sau khi tham gia chương trình đều bày tỏ sự xúc động khi được trực tiếp cùng các Mẹ chuẩn bị bữa cơm, lắng nghe những câu chuyện của một thời bom đạn. Những trải nghiệm ấy giúp các bạn trẻ thêm trân trọng giá trị của hòa bình và ý thức hơn về trách nhiệm tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Tiễn chồng và con ra trận, nhưng không ai trở về

Trong căn nhà cấp 4 của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chìu (SN 1934, thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa), hai tấm Bằng "Tổ quốc ghi công" được đặt trang trọng trên bàn thờ. Đó là sự ghi nhận của Tổ quốc dành cho liệt sĩ Mai Quang Tâng (SN 1933, chồng Mẹ) và liệt sĩ Mai Văn Thành (SN 1954, con trai của Mẹ). Cuộc đời Mẹ Chìu là những cuộc chia ly trong khói lửa chiến tranh. Mẹ tiễn chồng lên đường, rồi lại nén nước mắt tiễn người con trai mới 17 tuổi tình nguyện vào chiến trường phía Nam.

Ở quê nhà, Mẹ chỉ mong ngày đất nước thống nhất để cha con được trở về đoàn tụ. Thế nhưng năm 1972, cả chồng và con đều anh dũng hy sinh, để lại trong lòng Mẹ nỗi đau kéo dài hơn nửa thế kỷ. Giờ đây, ở tuổi ngoài 90, Mẹ sống trong căn nhà nhỏ, sức khỏe ngày một yếu và được con cháu thay nhau chăm sóc. Mỗi dịp tháng Bảy, ngôi nhà lại đón những đoàn công tác, đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, động viên và cùng Mẹ chuẩn bị bữa cơm.

Đoàn viên, thanh niên xã Kỳ Hoa thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chìu nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Ngồi bên mâm cơm ấm cúng, Mẹ Chìu xúc động chia sẻ: "Năm nào đến tháng Bảy cũng có các cháu về thăm, hỏi han rồi cùng nấu cơm, ăn bữa cơm với Mẹ. Mẹ già rồi, chẳng mong gì nhiều, chỉ thấy các cháu đến đông vui là mừng”.

Chị Phan Thị Nhung, Bí thư Đoàn xã Kỳ Hoa cho biết, điều mà tuổi trẻ địa phương mong muốn không chỉ là mang đến một phần quà, mà còn là những phút giây sum vầy để các Mẹ cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của lớp con cháu hôm nay.

"Chúng tôi mong các Mẹ có một bữa cơm đông đủ, ấm cúng như con cháu trở về quây quần. Với đoàn viên, thanh niên, được cùng ngồi bên mâm cơm, được nghe Mẹ kể về người chồng, người con đã hy sinh là trải nghiệm rất đặc biệt. Những câu chuyện ấy không có trong sách vở, nhưng lại giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn những mất mát mà các thế hệ đi trước đã trải qua để đổi lấy hòa bình hôm nay. Từ đó, mỗi người thêm trân trọng cuộc sống và ý thức hơn về trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước", chị Nhung chia sẻ.

Không chỉ ở Đức Thọ hay Kỳ Hoa, hơn 150 bữa cơm tri ân đã được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thông qua chương trình "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ". Chương trình được tổ chức tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng và "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương" tại gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ở mỗi địa phương, đoàn viên, thanh niên đều trực tiếp đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, cùng các gia đình nấu những bữa cơm đầm ấm.

Hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng của tuổi trẻ Hà Tĩnh góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Bên cạnh những bữa cơm nghĩa tình, các cơ sở Đoàn còn đến thăm hỏi, trao quà, dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên cho các gia đình chính sách. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều gửi gắm sự tri ân chân thành đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.