Ngày 7/1: Thêm 16.254 ca nhiễm COVID-19 trong nước

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 18:01 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ghi nhận 16.254 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 163 ca so với ngày trước đó).

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:06 07/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +16.254 1.853.904 33.842 233 1 Hà Nội +2.723 62.376 191 0 2 TP.HCM +489 506.902 19.926 20 3 Hải Phòng +795 15.575 10 0 4 Khánh Hòa +790 38.525 205 6 5 Bình Phước +716 26.985 80 6 6 Vĩnh Long +699 47.137 460 14 7 Cà Mau +676 41.887 204 7 8 Bình Định +667 20.209 66 6 9 Tây Ninh +583 80.898 709 8 10 Trà Vinh +498 31.496 146 0 11 Bến Tre +443 28.212 256 11 12 Hải Dương +443 4.404 4 0 13 Bắc Ninh +351 14.127 16 0 14 Quảng Ninh +345 5.222 1 0 15 Hưng Yên +319 7.257 2 0 16 Đà Nẵng +309 12.844 81 2 17 Thanh Hóa +275 9.713 10 0 18 Bà Rịa - Vũng Tàu +263 27.589 236 7 19 Hà Giang +263 8.838 7 0 20 Lâm Đồng +245 11.101 28 1 21 Thừa Thiên Huế +235 15.377 79 2 22 Kiên Giang +229 31.121 587 10 23 Cần Thơ +213 42.520 685 11 24 Bạc Liêu +210 32.080 287 7 25 Hòa Bình +197 2.402 4 0 26 An Giang +188 33.610 1.089 10 27 Quảng Ngãi +186 7.026 24 2 28 Quảng Nam +173 7.333 13 0 29 Nam Định +172 4.388 4 0 30 Thái Nguyên +165 2.839 0 0 31 Bắc Giang +162 8.846 15 0 32 Quảng Trị +160 2.640 3 0 33 Vĩnh Phúc +157 3.992 6 0 34 Hậu Giang +148 13.420 79 10 35 Đồng Tháp +135 45.334 696 9 36 Thái Bình +132 3.349 0 0 37 Nghệ An +131 8.651 34 1 38 Đồng Nai +127 98.492 1.513 23 39 Bình Thuận +121 27.122 317 6 40 Đắk Nông +106 5.785 13 0 41 Phú Thọ +103 3.684 3 0 42 Hà Nam +98 3.072 0 0 43 Tiền Giang +97 34.117 1.020 14 44 Sơn La +96 1.918 0 0 45 Sóc Trăng +91 31.148 391 11 46 Yên Bái +73 849 0 0 47 Phú Yên +56 8.182 45 0 48 Quảng Bình +54 3.945 7 0 49 Bắc Kạn +53 415 0 0 50 Bình Dương +52 291.323 3.277 12 51 Ninh Thuận +39 6.138 52 0 52 Tuyên Quang +35 1.272 0 0 53 Lai Châu +32 233 0 0 54 Long An +32 40.683 869 16 55 Cao Bằng +31 866 1 0 56 Lào Cai +27 903 0 0 57 Kon Tum +23 1.166 0 0 58 Điện Biên +21 824 0 0 59 Gia Lai +2 8.017 21 1 60 Lạng Sơn 0 2.001 7 0 61 Hà Tĩnh 0 1.648 5 0 62 Ninh Bình 0 1.378 0 0 63 Đắk Lắk 0 12.498 58 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 157.740.557 Số mũi tiêm hôm qua 838.474

Tính từ 16h ngày 6/1 đến 16h ngày 7/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 16.254 ca ghi nhận trong nước (giảm 163 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 11.423 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.723), Hải Phòng (795), Khánh Hòa (790), Bình Phước (716), Vĩnh Long (699), Cà Mau (676), Bình Định (667), Tây Ninh (583), Trà Vinh (498), TP. Hồ Chí Minh (489), Bến Tre (443), Hải Dương (443), Bắc Ninh (351), Quảng Ninh (345), Hưng Yên (319), Đà Nẵng (309), Thanh Hóa (275), Bà Rịa - Vũng Tàu (263), Hà Giang (263), Lâm Đồng (245), Thừa Thiên Huế (235), Kiên Giang (229), Cần Thơ (213), Bạc Liêu (210), Hòa Bình (197), An Giang (188), Quảng Ngãi (186), Quảng Nam (173), Nam Định (172), Thái Nguyên (165), Bắc Giang (162), Quảng Trị (160), Vĩnh Phúc (157), Hậu Giang (148), Đồng Tháp (135), Thái Bình (132), Nghệ An (131), Đồng Nai (127), Bình Thuận (121), Đắk Nông (106), Phú Thọ (103), Hà Nam (98), Tiền Giang (97), Sơn La (96), Sóc Trăng (91), Yên Bái (73), Phú Yên (56), Quảng Bình (54), Bắc Kạn (53), Bình Dương (52), Ninh Thuận (39), Tuyên Quang (35), Long An (32), Lai Châu (32), Cao Bằng (31), Lào Cai (27), Kon Tum (23), Điện Biên (21), Gia Lai (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (-270), Hải Phòng (-128), Gia Lai (-102).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+443), Vĩnh Long (+180), Bà Rịa - Vũng Tàu (+111).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.021 ca/ngày.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (11), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.859.841 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 18.851 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.853.904 ca, trong đó có 1.476.231 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (506.902), Bình Dương (291.270), Đồng Nai (98.545), Tây Ninh (81.135), Hà Nội (62.174).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 14.633 ca, giảm 13.736 ca so với ngày trước đó.

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam là 1.479.048 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.006 ca, giảm 620 ca so với ngày trước đó (ngày 6/1, cả nước có 6.626 ca).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 6/1 đến 17h30 ngày 7/1 ghi nhận 233 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (20) trong đó có 02 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (1), Tây Ninh (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (23 ca trong 2 ngày), Long An (16), Tiền Giang (14), Vĩnh Long (14), Bình Dương (12), Bến Tre (11), Cần Thơ (11), Sóc Trăng (11), An Giang (10), Kiên Giang (10), Hậu Giang (10), Đồng Tháp (9), Tây Ninh (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bạc Liêu (7), Cà Mau (7), Bình Định (6), Khánh Hoà (6), Bình Phước (6), Bình Thuận (6), Quảng Ngãi (2), Huế (2), Đà Nẵng (2), Nghệ An (1), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 212 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.877 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tiêm vắc-xin phòng COVID-19, trong ngày 6/1 có 804.906 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 157.740.557 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.146.683 liều, tiêm mũi 2 là 70.529.369 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc-xin Abdala) là 9.064.505 liều.

