Ngày 25/12, thêm 15.559 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước

Thứ Bảy, ngày 25/12/2021 17:59 PM (GMT+7)

Bộ Y tế cho biết, vừa có thêm 15.559 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó có 8.077 ca cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:24 25/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +15.549 1.630.841 30.972 241 1 TP.HCM +885 499.513 19.528 42 2 Hà Nội +1.879 34.716 116 5 3 Tây Ninh +946 69.429 569 12 4 Vĩnh Long +875 26.841 276 10 5 Cà Mau +835 31.264 125 7 6 Khánh Hòa +793 28.281 164 3 7 Đồng Tháp +789 40.280 540 12 8 Cần Thơ +702 38.051 530 12 9 Bạc Liêu +602 26.466 229 3 10 Trà Vinh +564 18.086 101 6 11 Hải Phòng +425 5.370 7 0 12 Thừa Thiên Huế +395 10.978 12 0 13 Bình Định +387 12.536 47 0 14 Tiền Giang +326 32.230 866 16 15 Bà Rịa - Vũng Tàu +297 26.101 133 4 16 An Giang +289 30.713 856 18 17 Kiên Giang +282 28.668 457 12 18 Sóc Trăng +279 28.825 278 9 19 Đồng Nai +274 96.568 1.283 39 20 Hưng Yên +271 3.799 2 0 21 Bắc Ninh +252 9.643 15 0 22 Bình Thuận +242 24.827 264 3 23 Lâm Đồng +221 7.472 22 0 24 Đà Nẵng +211 10.333 77 0 25 Bến Tre +203 24.372 170 0 26 Phú Yên +192 6.176 37 2 27 Quảng Ninh +183 2.441 1 0 28 Gia Lai +166 6.343 15 0 29 Thanh Hóa +153 6.535 10 0 30 Quảng Trị +148 1.812 3 0 31 Nam Định +123 2.877 2 0 32 Hải Dương +109 2.111 1 0 33 Bình Dương +108 289.986 3.131 18 34 Hà Giang +104 6.512 6 0 35 Nghệ An +95 7.116 31 0 36 Hậu Giang +93 12.026 35 3 37 Vĩnh Phúc +91 2.472 6 0 38 Quảng Nam +84 5.119 10 0 39 Hà Nam +68 1.915 0 0 40 Thái Nguyên +64 1.509 0 0 41 Bắc Giang +61 7.504 15 0 42 Đắk Nông +53 4.441 12 0 43 Long An +50 40.015 799 3 44 Phú Thọ +48 2.736 3 0 45 Quảng Ngãi +47 4.898 19 0 46 Sơn La +38 759 0 0 47 Hòa Bình +37 1.174 3 0 48 Thái Bình +37 2.349 0 0 49 Ninh Thuận +33 5.520 50 0 50 Quảng Bình +32 3.407 7 0 51 Cao Bằng +27 361 1 0 52 Bình Phước +27 20.156 47 0 53 Tuyên Quang +17 923 0 0 54 Lào Cai +14 408 0 0 55 Yên Bái +14 453 0 0 56 Lai Châu +7 68 0 0 57 Điện Biên +2 534 0 0 58 Bắc Kạn 0 46 0 0 59 Đắk Lắk 0 10.809 52 2 60 Hà Tĩnh 0 1.478 5 0 61 Kon Tum 0 671 0 0 62 Ninh Bình 0 433 0 0 63 Lạng Sơn 0 1.386 4 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 25/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 144.513.779 Số mũi tiêm hôm qua 993.315

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 24/12 đến 16h ngày 25/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.586 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 15.559 ca ghi nhận trong nước (giảm 583 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố. Hôm nay, cả nước có 8.077 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.879), Tây Ninh (946), TP. Hồ Chí Minh (885), Vĩnh Long (875), Cà Mau (835), Khánh Hòa (793), Đồng Tháp (789), Cần Thơ (702), Bạc Liêu (612), Trà Vinh (564), Hải Phòng (425), Thừa Thiên Huế (395), Bình Định (387), Tiền Giang (326), Bà Rịa - Vũng Tàu (297), An Giang (289), Kiên Giang (282), Sóc Trăng (279), Đồng Nai (274), Hưng Yên (271), Bắc Ninh (252), Bình Thuận (242), Lâm Đồng (221), Đà Nẵng (211), Bến Tre (203), Phú Yên (192), Quảng Ninh (183), Gia Lai (166), Thanh Hóa (153), Quảng Trị (148), Nam Định (123), Hải Dương (109), Bình Dương (108), Hà Giang (104), Nghệ An (95), Hậu Giang (93), Vĩnh Phúc (91), Quảng Nam (84), Hà Nam (68), Thái Nguyên (64), Bắc Giang (61), Đắk Nông (53), Long An (50), Phú Thọ (48), Quảng Ngãi (47), Sơn La (38), Hòa Bình (37), Thái Bình (37), Ninh Thuận (33), Quảng Bình (32), Bình Phước (27), Cao Bằng (27), Tuyên Quang (17), Lào Cai (14), Yên Bái (14), Lai Châu (7), Điện Biên (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Cà Mau (-499), Phú Yên (-161), Bình Định (-156).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hải Phòng (+406), Hồ Chí Minh (+206), Tiền Giang (+180).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.995 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.636.455 ca nhiễm, đứng thứ 31/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 16.595 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.630.851 ca, trong đó có 1.226.867 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 1 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (499.513), Bình Dương (289.933), Đồng Nai (96.621), Tây Ninh (69.666), Long An (40.015).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay, cả nước có 14.423 ca khỏi bệnh, giảm 16.410 ca so với ngày trước đó (ngày 24/12, cả nước có 30.833 ca khỏi bệnh).

Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.229.684 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.762 ca, giảm 5 ca so với ngày trước đó (ngày 24/12, cả nước có 7.767 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 24/12 đến 17h30 ngày 25/12 ghi nhận 241 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (42) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (2), Long An (1), Cần Thơ (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1), Đồng Nai (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (39), An Giang (18), Bình Dương (18), Tiền Giang (16), Tây Ninh (12), Đồng Tháp (12), Kiên Giang (12), Cần Thơ (12), Vĩnh Long (10), Sóc Trăng (9), Cà Mau (7), Trà Vinh (6), Hà Nội (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Khánh Hoà (3), Bình Thuận (3), Long An (3), Hậu Giang (3), Bạc Liêu (3), Đắk Lắk (2), Phú Yên (2).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 237 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.007 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 27/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

