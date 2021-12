Thêm 16.367 ca mắc COVID-19 trong nước, Hà Nội có 1.774 ca

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 18:11 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ghi nhận 16.367 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 155 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:40 23/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +16.367 1.599.150 30.496 280 1 TP.HCM +787 497.949 19.442 44 2 Hà Nội +1.774 31.003 106 5 3 Cà Mau +1.167 29.095 113 8 4 Tây Ninh +949 67.535 547 14 5 Vĩnh Long +855 25.098 254 11 6 Khánh Hòa +797 26.703 157 6 7 Cần Thơ +792 36.564 505 12 8 Đồng Tháp +787 38.709 515 15 9 Bạc Liêu +689 25.357 222 5 10 Bình Định +555 11.606 41 3 11 Trà Vinh +527 16.954 90 2 12 Bến Tre +436 23.906 154 0 13 Thừa Thiên Huế +395 10.184 12 0 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +344 25.445 125 10 15 An Giang +322 30.125 820 28 16 Thanh Hóa +306 6.160 10 0 17 Sóc Trăng +296 28.223 262 6 18 Bình Thuận +288 24.400 257 4 19 Tiền Giang +282 31.758 835 14 20 Hưng Yên +267 3.232 2 0 21 Kiên Giang +256 28.033 436 9 22 Hải Phòng +252 4.926 6 0 23 Lâm Đồng +251 7.022 21 2 24 Đồng Nai +232 95.940 1.224 38 25 Bắc Ninh +226 9.102 15 0 26 Hậu Giang +221 11.855 30 5 27 Đà Nẵng +195 9.982 77 1 28 Gia Lai +182 5.961 15 1 29 Quảng Ninh +156 2.160 1 0 30 Nghệ An +148 6.907 31 0 31 Phú Yên +134 5.631 35 0 32 Quảng Ngãi +132 4.761 19 1 33 Bình Dương +118 289.784 3.102 17 34 Hà Giang +107 6.322 6 0 35 Quảng Nam +96 4.916 10 1 36 Đắk Lắk +91 10.546 50 0 37 Quảng Trị +83 1.594 3 0 38 Nam Định +83 2.633 2 0 39 Thái Nguyên +61 1.408 0 0 40 Ninh Thuận +61 5.436 49 0 41 Long An +60 39.891 794 13 42 Hải Dương +59 1.958 1 0 43 Đắk Nông +55 4.309 12 1 44 Phú Thọ +51 2.629 3 1 45 Vĩnh Phúc +46 2.277 6 0 46 Cao Bằng +44 324 1 0 47 Hà Nam +42 1.799 0 0 48 Thái Bình +39 2.251 0 0 49 Quảng Bình +37 3.333 7 0 50 Lạng Sơn +37 1.352 3 0 51 Hòa Bình +34 1.089 3 0 52 Bắc Giang +34 7.412 15 0 53 Bình Phước +31 20.089 45 3 54 Hà Tĩnh +28 1.443 5 0 55 Lào Cai +18 382 0 0 56 Yên Bái +16 425 0 0 57 Kon Tum +12 623 0 0 58 Sơn La +9 702 0 0 59 Tuyên Quang +5 878 0 0 60 Bắc Kạn +4 44 0 0 61 Điện Biên +3 528 0 0 62 Lai Châu +3 54 0 0 63 Ninh Bình 0 433 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 23/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 142.342.501 Số mũi tiêm hôm qua 1.258.543

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 22/12 đến 16h ngày 23/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.377 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 16.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 155 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Hôm nay, cả nước có 10.152 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.774), Cà Mau (1.167), Tây Ninh (949), Vĩnh Long (855), Khánh Hòa (797), Cần Thơ (792), TP. Hồ Chí Minh (787), Đồng Tháp (787), Bạc Liêu (689), Bình Định (555), Trà Vinh (527), Bến Tre (436), Thừa Thiên Huế (395), Bà Rịa - Vũng Tàu (344), An Giang (322), Thanh Hóa (306), Sóc Trăng (296), Bình Thuận (288), Tiền Giang (282), Hưng Yên (267), Kiên Giang (256), Hải Phòng (252), Lâm Đồng (251), Đồng Nai (232), Bắc Ninh (226), Hậu Giang (221), Đà Nẵng (195), Gia Lai (182), Quảng Ninh (156), Nghệ An (148), Phú Yên (134), Quảng Ngãi (132), Bình Dương (118), Hà Giang (107), Quảng Nam (96), Đắk Lắk (91), Quảng Trị (83), Nam Định (83), Thái Nguyên (61), Ninh Thuận (61), Long An (60), Hải Dương (59), Đắk Nông (55), Phú Thọ (51), Vĩnh Phúc (46), Cao Bằng (44), Hà Nam (42), Thái Bình (39), Quảng Bình (37), Lạng Sơn (37), Bắc Giang (34), Hòa Bình (34), Bình Phước (31), Hà Tĩnh (28), Lào Cai (18), Yên Bái (16), Kon Tum (12), Sơn La (9), Tuyên Quang (5), Bắc Kạn (4), Lai Châu (3), Điện Biên (3).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk (-206), Hải Phòng (-197), TP. Hồ Chí Minh (-192).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Định (+196), Hà Nội (+128), Thanh Hóa (+110).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.909 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.604.712 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 16.270 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.599.150 ca, trong đó có 1.181.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 1 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (497.949), Bình Dương (289.731), Đồng Nai (95.993), Tây Ninh (67.772), Long An (39.891).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.944 ca, giảm 2.450 ca so với ngày trước đó (ngày 22/12, cả nước có 13.394 ca khỏi bệnh).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam 1.184.428 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.493 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 22/12 đến 17h30 ngày 23/12 ghi nhận 280 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (44) trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (3), Bình Dương (2), Tây Ninh (2), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Long An (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (38 ca trong 2 ngày), An Giang (28), Bình Dương (17), Đồng Tháp (15), Tây Ninh (14), Tiền Giang (14), Long An (13), Cần Thơ (12), Vĩnh Long (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Kiên Giang (9), Cà Mau (8 ), Khánh Hòa (6), Sóc Trăng (6), Hà Nội (5), Hậu Giang (5), Bạc Liêu (5), Bình Thuận (4), Bình Định (3), Bình Phước (3), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Quảng Nam (1), Quảng Ngãi (1), Phú Thọ (1), Đà Nẵng (1), Gia Lai (1), Đắk Nông (1).

Hôm nay, số ca tử vong tại Việt Nam tăng 70 ca so với ngày trước đó (ngày 22/12, cả nước ghi nhận 210 ca tử vong).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 239 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.531 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 29/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/them-16367-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-ha-noi-co-1774-ca-c2a...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/them-16367-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-ha-noi-co-1774-ca-c2a22389.html