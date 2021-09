Ngày 10/9, thêm 13.306 ca mắc COVID-19 trong nước

Bộ Y tế vừa công bố 13.321 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 13.306 ca ghi nhận trong nước.

Tính từ 17h ngày 9/9 đến 17h ngày 10/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.321 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.306 ca ghi nhận trong nước.

Chi tiết 13.306 ca ghi nhận trong nước: TP. Hồ Chí Minh (7.539), Bình Dương (3.563), Đồng Nai (823), Long An (321), Tây Ninh (248), Tiền Giang (156), Kiên Giang (86), Bình Phước (58), Đồng Tháp (58), Quảng Bình (48), Quảng Ngãi (45), Cần Thơ (37), Khánh Hòa (34), Bình Thuận (34), Đà Nẵng (30), Hà Nội (29), Bạc Liêu (26), Đắk Lắk (26), An Giang (19), Đắk Nông (17), Quảng Nam (16), Nghệ An (16), Bình Định (15), Phú Yên (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Thừa Thiên Huế (8), Bến Tre (6), Lâm Đồng (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Long (3), Ninh Thuận (3), Sơn La (3), Trà Vinh (2), Gia Lai (2), Hưng Yên (1) trong đó có 8.680 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 907 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 1.990 ca, Bình Dương giảm 968 ca, Đồng Nai giảm 57 ca, Long An giảm 91 ca, Tây Ninh tăng 87 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 12.523

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 589.417 ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 585.051 ca, trong đó có 348.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (286.242), Bình Dương (149.859), Đồng Nai (32.882), Long An (27.537), Tiền Giang (11.430).

Hôm nay, có 12.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi tại Việt Nam lên 350.921 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.970 ca. Trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 3.775 ca; Số ca thở ô xy dòng cao (HFNC) là 124 ca; Số ca thở máy không xâm lấn là 112 ca; Số ca thở máy xâm lấn là 930 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo là (ECMO) là 29 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 254 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (195), Bình Dương (41), Tiền Giang (3), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1).

Bổ sung 21 ca tử vong từ trước tại: Bình Dương (14), Bình Thuận (4), Nghệ An (3).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 302 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.745 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

TP. Hồ Chí Minh đề xuất 7 chiến lược chống dịch COVID-19 sau ngày 15/9, gồm:

1) Bao phủ vắc xin cho người dân sinh sống trên địa bàn Thành phố.

2) Giãn cách xã hội gắn liền với "thẻ xanh COVID-19".

3) Hiện thực hóa thông điệp "Sống khỏe trong môi trường có dịch".

4) Chăm sóc và quản lý F0 dựa vào cộng đồng.

5) Nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tử vong do COVID-19.

6) Giám sát dịch tễ để sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát.

7) Phục hồi hệ thống y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

TP. Hà Nội, từ ngày 9/9, Thành phố bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin Vero Cell cho người dân trên địa bàn sau khi tiếp nhận 1 triệu liều và thực hiện phân bổ cho các quận, huyện. Số vắc-xin này được dùng tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên nhưng chưa được tiêm chủng, đồng thời tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

TP. Cần Thơ thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng trên địa bàn thành phố từ ngày 10 đến 17/9 để từng địa phương trên địa bàn chuẩn bị cho thời điểm sau ngày 15/9 có thể chuyển về trạng thái Chỉ thị 15/CT-TTg.

