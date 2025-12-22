Quan chức Hàn Quốc tới Nga, mật đàm về hồ sơ hạt nhân Triều Tiên

Theo các nguồn tin do truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, quan chức Seoul đã gặp ông Oleg Burmistrov - đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, cùng một số quan chức Nga tại Moscow. Cuộc tiếp xúc được mô tả là mật đàm và không công bố trước.

Đáng chú ý, đây là cuộc gặp hiếm hoi giữa các quan chức Hàn Quốc và Nga kể từ khi quan hệ song phương tuột dốc từ tháng 10/2024, liên quan đến hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moscow trong xung đột Nga – Ukraine.

Nguồn thạo tin tiết lộ, Hàn Quốc cho rằng Nga cũng đóng một vị trí quan trọng trong việc đưa CHDCND Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán. Ảnh: istock

Các nguồn tin nhận định, phía Hàn Quốc có thể đã đề nghị Nga đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên, khi Seoul phát tín hiệu muốn tái khởi động đối thoại liên Triều trong năm tới, đồng thời, môi trường an ninh khu vực chịu tác động từ những chuyển động ngoại giao lớn hơn, trong đó có nỗ lực quốc tế liên quan tới chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo giới quan sát, cuộc hội đàm kín tại Moscow phản ánh, dù bất đồng và môi trường địa chính trị phức tạp, các bên vẫn có nhu cầu duy trì kênh “hậu trường” về các vấn đề rủi ro cao như hạt nhân và an ninh khu vực. Với Seoul, tiếp xúc với Moscow có thể nhằm thăm dò dư địa để Nga tác động, ở mức độ nào đó, tới việc khuyến khích Bình Nhưỡng quay lại đối thoại. Còn với Moscow, đối thoại giúp Nga không bị “đứt kênh” với một chủ thể quan trọng ở Đông Bắc Á.

Các nhà phân tích chính trị Hàn Quốc cũng nhận định về khả năng sau khi xung đột Nga – Ukraine kết thúc, Moscow không thể không cân nhắc khả năng cải thiện quan hệ với Seoul, và Bình Nhưỡng cũng sẽ xem xét tới việc đối thoại với Washington. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từng cảnh báo tình hình liên Triều “rất nguy hiểm”, nhấn mạnh nhu cầu giảm rủi ro va chạm và thúc đẩy kênh đối thoại.

Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên tiếp tục đối mặt nguy cơ leo thang khó lường, cuộc tiếp xúc kín giữa Seoul và Moscow được giới quan sát đánh giá là một bước đi thận trọng nhằm duy trì “van an toàn” ngoại giao giữa các bên liên quan. Dù chưa tạo ra đột phá tức thời, kênh trao đổi này có thể góp phần hạn chế những tính toán sai lầm chiến lược, đồng thời giữ một không gian đối thoại mở về vấn đề hạt nhân Triều Tiên và ổn định an ninh khu vực Đông Bắc Á trong giai đoạn địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.