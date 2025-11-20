Ngập lụt Nam Trung Bộ: Nước lũ cuốn trôi cầu treo bắc qua sông Đa Nhim

Trưa 20-11, ông Võ Hữu Xuân, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia, Lâm Đồng, cho biết nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cầu treo dân sinh tại địa phương bị cuốn trôi.

Sự cố xảy ra vào vào sáng cùng ngày, trên cầu không có người qua lại nên không có thiệt hại về người.

Nước lũ cuốn trôi cầu treo bắc qua sông Đa Nhim ở Lâm Đồng

Theo ông Xuân, cầu treo dân sinh có tên Phú Thiện, dài hàng chục mét bắc qua sông Đa Nhim. Hiện tại, các cơ quan chức năng phong tỏa hiệnh trường, xử lý sự cố.

Một số khu vực ven sông Đa Nhim ở địa phương bị nước dâng gây ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân.