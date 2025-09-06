Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh

Được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, phát triển và sản xuất, XTC-02 là dòng xe thiết giáp chở quân hiện đại, tích hợp hỏa lực mạnh mẽ cùng khả năng cơ động vượt trội.

Xe thiết giáp chở quân XTC-02 do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất

Xe XTC-02 xuất hiện tại diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 vừa qua. Đáng chú ý, xe đang được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội), thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Với chiều dài 7,185 m, rộng 2,76 m, cao 2,225 m và khoảng sáng gầm 400 mm, XTC-02 có khả năng chở 9 chiến sĩ cùng 3 thành viên kíp lái, tổng khối lượng chiến đấu lên tới 12,7 tấn.

Xe thiết giáp XTC-02 tham gia buổi sơ duyệt A80 vừa qua

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02:

Xe có hệ thống phát hiện và phòng, chống tác nhân hóa học, phóng xạ, hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser, hệ thống chữa cháy tự động, phóng đạn khói. Ngoài ra, xe có đài vô tuyến điện VRU812S nhảy tần cấp chiến thuật sóng cực ngắn cùng bộ thông thoại nội bộ.

