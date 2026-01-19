Nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Tại Thủ đô Hà Nội, ngay trong những tháng đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025–2030, hàng loạt quyết sách lớn đã được cụ thể hóa bằng những công trình, dự án mang tầm chiến lược. Hai dự án trọng điểm, đó là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng tạo nên bước ngoặt phát triển, mở ra “Kỳ tích sông Hồng” trong tương lai gần.

Với quy mô khoảng 11.000 ha, tuyến giao thông dài gần 80 km, cùng hệ thống không gian xanh, công viên, tái thiết đô thị hiện đại, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng trở thành “trái tim” phát triển mới của Thủ đô khi hoàn thành vào năm 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết: “Đây là 2 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên kỳ tích sông Hồng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11 % trở lên ngay trong năm và cả nhiệm kỳ, tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội, văn hiến, bản sắc, sáng tạo, vươn mình thành đại lộ đô thị sáng tạo xanh, thông minh, kết nối toàn cầu”

Không chỉ Hà Nội, trên khắp cả nước, nhiều địa phương đang đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, từ giao thông, đô thị, khu công nghiệp công nghệ cao đến hạ tầng sinh thái, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng. Điển hình như Dự án sân bay Long Thành, một trong những dự án trọng điểm quốc gia, là nhân tố góp vào thành tựu chung sau 40 năm đổi mới của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổng thể các hoạt động thương mại với quốc tế, là động lực giúp cho đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh thế giới biến động mạnh, kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục được giữ vững ổn định. Giai đoạn 2021–2025, tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,3%, riêng năm 2025 đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế tăng lên 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp tại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, những kết quả này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: "Đây là tiền đề rất vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, trong đó cần tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; mạnh dạn cắt giảm thủ tục, tăng quyền cho doanh nghiệp để tạo ra sự bùng nổ về kinh tế".

Khu vực doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Năm 2025, cả nước có gần 300 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động; tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng. Khu vực FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng, với tổng vốn thực hiện giai đoạn 2021–2025 đạt hơn 158 tỷ USD, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, yêu cầu nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế được đặt ra ngày càng rõ nét.

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh: "Một nền kinh tế mạnh phải dựa trên khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước, những rường cột gắn bó lâu dài, bền vững với nền kinh tế".

Bước sang giai đoạn 2026–2030, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên được xác định rõ ràng. Các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, hạ tầng số, năng lượng, logistics; cùng định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, công nghiệp “Make in Vietnam”, cùng với đó là hoạt động của ngành công nghiệp văn hóa, du lịch... sẽ mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Chuyên gia kinh tế TS Lê Duy Bình cho rằng: “Tinh thần tự chủ, tự cường trước hết phải được thể hiện ở ổn định kinh tế vĩ mô, ở năng lực làm chủ chính sách tiền tệ, tài khóa và nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong hội nhập quốc tế".

Cùng với tăng trưởng, các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực được triển khai đồng bộ. Kỳ họp Quốc hội khóa XV được đánh giá là kỳ họp mang tính lịch sử, với nhiều luật, nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, chuyển mạnh tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

Với nền tảng vững chắc đã được tạo lập, GS.TSKH. Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân, nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng: “Tôi luôn luôn tin tưởng vào tiền đồ của dân tộc và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và dân tộc chúng ta có một bản lĩnh, một phẩm cách kiên cường, sáng tạo, vượt khó trong mọi thời đại. Đại hội XIV của Đảng chủ trương xây dựng một Đảng ngoài các yếu tố cũ thì có văn minh, đạo đức, sẽ đưa dân tộc Việt Nam bước lên văn minh như các dân tộc văn minh trên thế giới”.

Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, với khát vọng vươn lên của cả dân tộc, vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đảng viên và nhân dân cả nước tin tưởng rằng, với nền tảng thành tựu đã đạt được, với tinh thần tự chủ, tự cường, tự tin, cùng ý chí đổi mới và hành động quyết liệt, đất nước ta sẽ tận dụng hiệu quả mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.