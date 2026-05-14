Nắng nóng oi bức ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Miền Bắc, miền Trung nắng trên 38 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang), Phủ Lý (Ninh Bình), Trà My (Tp. Đà Nẵng) 37.2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.8 độ, An Nhơn (Gia Lai) 37.6 độ, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38.0 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Hôm nay nhiều nơi nắng nóng trên 38 độ.

Dự báo ngày 15-16/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Ngày 16/5 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Cảnh báo nắng nóng từ ngày 17/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17/5. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nam Bộ sắp có đợt mưa diện rộng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khu vực duy trì tình trạng nắng nóng diện rộng, khoảng ngày 16/5 sẽ có mưa dông tăng dần.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu. Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây được thiết lập trở lại qua Bắc Bộ và có xu hướng hoạt động mạnh dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục từ khu vực Trung Bộ xuống Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trong khi nhiễu động trên cao suy yếu.

Trong giai đoạn từ 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây có trục qua Bắc Bộ bị nén và hoạt động yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ suy yếu, rút ra phía Đông, khoảng ngày 20-21/5 có xu hướng lấn Tây và nâng trục trở lại lên phía Bắc qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nhiễu động trên cao hoạt động mạnh hơn trước khi suy yếu từ khoảng ngày 20.5.

Do tác động của các hình thế thời tiết trên, khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Mưa có xu hướng tăng dần và từ khoảng ngày 16/5 trở đi, khi gió Tây Nam hoạt động ổn định và mạnh hơn, khu vực sẽ xuất hiện một đợt mưa rào diện rộng, có nơi mưa to và cục bộ mưa rất to.

Theo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), ngày 13/5, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 95,5% so với kỷ lục của năm 2025. Trong đó, Pmax miền Bắc đạt 24.893 MW.

Công suất cực đại của miền Nam đạt 23.261 MW, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 104,6% so với kỷ lục của năm 2025. Sản lượng điện toàn quốc đạt 1.103 triệu kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 99,2% so với kỷ lục của năm 2025.

Theo dự báo, từ ngày 25/5 - 30/5 có xác suất cao xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt trên 37⁰C, NSMO khuyến nghị cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới.