Nắng nóng ở miền Bắc sẽ tập trung chính ở tháng 7

Do xảy ra mâu thuẫn với tài xế, người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ bị đuổi xuống xe giữa trời nắng nóng. Đang hoang mang, lo lắng, 3 công dân may mắn được tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An đã giúp đỡ và đưa về tận nhà.