Sạt lở bờ biển bất thường giữa mùa hè ở Thừa Thiên-Huế

Tại TT-Huế năm nào cũng xảy ra tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông vào mùa mưa bão, gây nên tình trạng mất đất, trôi nhà, phá hủy hạ tầng giao thông, du lịch ở nhiều huyện như Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, TP. Huế…

Thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh TT-Huế hiện có khoảng 14km bờ biển bị sạt lở, nước biển xâm thực ăn sâu vào đất liền từ 10-15m, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân, hệ thống hạ tầng giao thông thiết yếu, khu du lịch, di tích lịch sử. Trong đó, khu vực bờ biển bị xói lở rất nghiêm trọng cần được xử lý khẩn cấp với chiều dài khoảng 10,5km, tập trung tại các xã ven biển thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, TP. Huế…

Sạt lở bờ biển ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân tại 21 xã, phường, thị trấn ven biển TT-Huế; uy hiếp đến nhiều dải cồn cát ven biển.

Điều đáng lo ngại hơn, thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ biển lại xảy ra bất thường vào mùa hè, tập trung tại khu vực xã Phú Thuận (huyện Phú Vang).

Nước biển hiện xâm thực khu vực bãi tắm xã Phú Thuận giáp ranh phường Thuận An trên chiều dài khoảng 300m, ăn sâu vào đất liền 30 đến 40m, sát đường du lịch ven biển. Theo ông Trần Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Thuận, cho biết, sạt lở bờ biển vào mùa hè là bất thường, hiếm thấy xưa nay tại địa phương. Nếu tình trạng biển xâm thực vào đất liền tiếp diễn, khu vực bãi tắm Phú Thuận và những hạ tầng thiết yếu, hàng quán bên trong sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nạn sạt lở còn xảy ra ở các khu vực khác của xã Phú Thuận như đoạn từ thôn Tân An đến Xuân An, với chiều dài 1.420m, ăn sâu vào đất liền 20-30m; đoạn bờ biển giáp ranh xã Phú Hải bị sóng xâm thực trên chiều dài 180m, ăn sâu vào đất liền từ 20-30m.

Ông Nguyễn Quang Dân - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho biết, để ứng phó với tình trạng sạt lở bờ biển, thời gian qua địa phương đã được đầu tư xây dựng khoảng 2,5km kè biển và 0,5km kè ngầm, với tổng kinh phí gần 354 tỷ đồng. Hiện còn khoảng 1,9km bờ biển chưa xây kè, nạn sạt lở vẫn tiếp diễn, gây nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân và hạ tầng giao thông, du lịch trong khu vực.

Xã kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kè biển ứng phó sạt lở, tạo an cư cho người dân và ổn định về kinh tế biển, dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng của xã biên giới biển.

Trong đó, cần sớm triển khai thi công đoạn kè biển từ thôn Tân An đến Xuân An trước mùa mưa bão. Đầu tư kè tại bãi tắm Phú Thuận theo hướng đóng cọc bê tông dự ứng lực sát mặt đất để giữ bãi tắm vì đây là khu vực xung yếu, khoảng cách dải đất hẹp từ hai vùng nước đầm phá và biển chỉ khoảng 400m, có nguy cơ mở cửa biển mới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh TT-Huế, hiện UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn tiếp tục triển khai xử lý khẩn cấp các đoạn sạt lở bờ biển xung yếu qua các thôn Tân An, Trung An, Xuân An (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang), với tổng kinh phí dự kiến khoảng 250 tỷ đồng, bằng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai và nguồn ngân sách tỉnh.

Nguồn: [Link nguồn]