Miền Bắc sẽ mưa giông từ giữa tuần sau

Miền Bắc hai ngày qua nắng nóng diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ bắc nối với hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định nắng nóng 35-37 độ C sẽ duy trì hết ngày mai 1/7.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội đầu tuần cao nhất 37 độ C, từ giữa tuần giảm còn 33 độ, ban đêm 27-29 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ giảm dần, cuối tuần còn 18-20 độ C.

Mây giông trên bầu trời Hà Nội chiều 29/6. Ảnh: Ngọc Thành

Từ ngày 2/7, nắng nóng ở miền Bắc giảm dần do ảnh hưởng của rãnh áp thấp di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống gây mưa rào và giông. Tâm mưa là ba ngày 2-4/7 ở trung du và vùng núi phía bắc, người dân cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất.

Miền Trung đang chịu tác động của thấp nóng và gió phơn nên tuần tới nắng nóng sẽ duy trì với nhiệt độ cao nhất ở khu vực Thanh Hóa - Bình Định 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 29-32 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

