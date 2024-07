CSGT kịp thời giúp đỡ 3 công dân bị đuổi xuống xe giữa trời nắng nóng

Với sự giúp đỡ của Đội CSGT đường bộ số 2, 3 công dân gặp sự cố trên đường đã về đến nhà an toàn.

Chiều 29/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 7, thuộc địa phận xã Hòa Sơn huyện Đô Lương (Nghệ An), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGT ĐB) số 2 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An phát hiện 1 người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ ngồi bên vệ đường dưới trời nắng nóng trong tình trạng hoang mang, mệt mỏi.

Ngay lập tức Tổ công tác khẩn trương tiếp cận, qua tìm hiểu được biết người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ (một người là con, một người là cháu ruột) trú xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, quá trình bắt xe từ huyện Quỳnh Lưu về xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã xảy ra mâu thuẫn với tài xế nên bị tài xế đuổi xuống xe giữa trời nắng nóng.

Tổ công tác Đội CSGT ĐB số 2 đã ân cần thăm hỏi, hỗ trợ nước uống đồng sử dụng xe ô tô chuyên dụng chở 3 công dân về xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn bàn giao cho gia đình.

Việc làm của Tổ Công tác Đội CSGT ĐB số 2 tuy nhỏ, nhưng đã để lại ấn tượng tốt đẹp với người bị nạn nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung.

"Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân", đây không chỉ là khẩu hiệu, mà đã được lực lượng Công an ở đây cụ thể hóa với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lan tỏa nhiều việc làm ý nghĩa, hành động đẹp.

