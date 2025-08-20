Lý do Tổng thống một "nước nhỏ" ngồi cùng lãnh đạo cường quốc Anh, Pháp, Đức khi họp với ông Trump

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thành công trong việc xây dựng mối quan hệ cá nhân với ông Trump. Ảnh: Telegraph.

Tổng thống Phần Lan gây bất ngờ

Dù chỉ là quốc gia 5,6 triệu dân, Phần Lan vẫn có lãnh đạo ngồi “chung mâm” ở Nhà Trắng với các lãnh đạo cường quốc Anh, Pháp, Đức, cũng như lãnh đạo Italia, lãnh đạo Ủy ban châu Âu, NATO, Ukraine.

“Có lẽ một số người cũng thắc mắc vì sao Tổng thống Phần Lan lại ở đây. Chúng tôi tuy nhỏ, nhưng có đường biên giới hơn 1.300 km với Nga và có kinh nghiệm lịch sử từ thời Thế chiến 2”, ông Stubb nói khi ngồi vào bàn cùng các lãnh đạo khác của châu Âu.

Phần Lan từng có xung đột với Liên Xô, cuối cùng mất hơn 10% lãnh thổ và chuyển sang lập trường trung lập. Phần Lan lần lượt gia nhập EU vào năm 1995 và NATO vào năm 2023.

Ông Stubb cho rằng những kinh nghiệm từ lịch sử mang lại cho Phần Lan góc nhìn đặc biệt trong đàm phán hòa bình. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi tìm được giải pháp năm 1944, và tôi tin trong năm 2025, Ukraine cũng sẽ tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột, đạt được nền hòa bình lâu dài và công bằng”.

Các khu vực lãnh thổ Phần Lan nhượng cho Nga vào thời Liên Xô. Ảnh: Telegraph.

Dù đề cập lựa chọn của Phần Lan trong quá khứ, ông Stubb khẳng định phương Tây không nên buộc Kiev phải từ bỏ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Vai trò cá nhân của ông Stubb

Ngoài chính trị, Tổng thống Phần Lan Stubb còn nổi tiếng với niềm đam mê thể thao và golf. Chính nhờ môn thể thao này, ông sớm tạo được mối quan hệ cá nhân với ông Trump khi cả hai cùng đánh golf tại Mar-a-Lago hồi tháng 3/2025. Sau trận đấu, ông Trump ca ngợi Stubb là “người chơi giỏi” và họ cùng giành chức vô địch giải golf tại câu lạc bộ của ông Trump.

Ông Stubb thừa nhận: “Hiếm khi một tổng thống nước nhỏ có thể dành tới 7 giờ đồng hồ bên tổng thống Mỹ. Golf thực sự là công cụ hữu ích”.

Nhân vật trung gian giữa Mỹ và châu Âu

Ông Stubb sau đó nhanh chóng trở thành cầu nối giữa ông Trump, châu Âu và ông Zelensky. Tại tang lễ Giáo hoàng Francis hồi tháng 4, Tổng thống Phần Lan ngồi giữa ông Trump và bà Melania.

Ông Stubb và ông Trump chụp ảnh chung khi cùng nhau chơi golf. Ảnh: Telegraph.

Nhờ thói quen dậy sớm tập luyện, ông Stubb thường xuyên trao đổi tin nhắn trực tiếp với ông Trump theo giờ địa phương của Mỹ. “Tôi có thể truyền đạt những gì châu Âu và ông Zelensky nghĩ cho ông Trump, rồi cũng chuyển lại những gì ông Trump muốn tới các đồng minh”, ông giải thích.

Theo tờ Telegraph của Anh, Ukraine là bên đề nghị mời Phần Lan tham dự hội nghị ở Washington. Nhiều nước lớn khác trong EU như Tây Ban Nha hay thậm chí cả Ba Lan lại không được mời. Báo chí Phần Lan gọi đây là “thắng lợi ngoại giao” của ông Stubb, người đã tạo dựng được kênh liên lạc cá nhân hiệu quả với ông Trump.

Vì sao Phần Lan được tin tưởng?

Ngoài vai trò cá nhân của ông Stubb, vị thế Phần Lan cũng được củng cố nhờ lịch sử và năng lực quốc phòng. Nước này có quân đội mạnh, kinh nghiệm đối phó với Nga trong nhiều thập kỷ, và đường biên giới dài nay đã trở thành biên giới NATO – Nga.

Theo truyền thông Phần Lan, Helsinki sẵn sàng tham gia bảo đảm một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, chủ yếu bằng hậu cần và huấn luyện hơn là triển khai binh sĩ.

Cựu đại sứ Hannu Himanen nhận xét: “Ông Stubb đã thành công trong việc trò chuyện với ông Trump theo cách tạo ra sự tin tưởng. Điều này dường như đang mang lại kết quả thực tế”.