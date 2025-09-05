Nắng nóng bao trùm miền Bắc, nhiệt cao kèm oi bức ngày Khai giảng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 5/9, thời tiết Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, riêng Bắc Bộ có nơi nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Nam Bộ và các khu vực khác chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc nắng nóng bao trùm từ sáng sớm.

Đêm qua và sáng sớm nay (5/9), ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/9 đến 3 giờ ngày 5/9 cục bộ có nơi trên 40mm như: trạm Nghĩa Trung (Đồng Nai) 67.2mm, trạm Đạo Nghĩa 2 (Lâm Đồng) 56.4mm, trạm Nghĩa Thắng (Lâm Đồng) 45.8mm,…

Dự báo ngày và đêm 5/9, khu vực từ Tp.Đà Nẵng đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/9:

TP. Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.