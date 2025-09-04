Miền Bắc nắng nóng gay gắt, nhiệt cao đến 36 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4-5/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, riêng Bắc Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc nắng nóng, oi bức đến hết ngày 5/9.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng chiều và đêm ngày 5/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đêm qua và sáng sớm nay (4/9), ở khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3/9 đến 3 giờ ngày 4/9 cục bộ có nơi trên 50mm như: trạm Ân Tường (Gia Lai) 69mm, trạm Ea Ning (Đắk Lắk) 59.8mm, trạm Nhân Cơ (Lâm Đồng) 99.2mm, trạm Ka Tum (Tây Ninh) 58.4mm,…

Từ sáng đến đêm 4/9, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Chiều và tối ngày 4/9, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4/9:

TP. Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.