Cảnh tượng chưa từng thấy ở Yên Tử

Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ 4h sáng, dòng người và phương tiện nối đuôi vào Khu di tích, danh thắng Yên Tử thuộc phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh dài hàng cây số. Tình trạng ùn tắc xảy ra ngay tại lối vào bãi gửi xe do lượng phương tiện đổ về quá lớn.

Phía bên trong bãi xe chật cứng không còn chỗ đỗ, trong khi đó dòng ô tô vẫn nối đuôi nhau kéo vào chân núi Yên Tử.

Nhiều nhóm du khách đến từ các tỉnh như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên... cho biết họ chọn thời điểm sáng sớm để bắt đầu chuyến hành hương lên Yên Tử để vừa chiêm bái vừa hít thở không khí trong lành ở nơi đây.

Tuyến đường leo bộ từ chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên đông các bạn trẻ hành hương leo bộ, trên đường đi du khách mang theo đèn pin để soi sáng từng bước leo bộ về với kinh đô Phật giáo Việt Nam. Trong khi đó 4 tuyến cáp treo chia làm 2 chặng lên đỉnh thiêng Yên Tử cũng hoạt động hết công suất từ sáng đến đêm để đưa hàng nghìn du khách lên núi hành hương trong buổi sớm.

Từ 5h, người dân đã tập trung đông tại chùa Hoa Yên để lễ bái. Theo quan niệm từ xa xưa, đi Yên Tử vào những ngày đầu năm sẽ giúp cơ thể thanh tịnh và may mắn cả năm. Người dân đến đây xin sức khỏe cho gia đình và cầu mong cả năm ấm êm, hạnh phúc.

Càng lên đến chùa Đồng, ngôi chùa cao nhất trong dãy Yên Tử thì tuyến đường đi càng khó khăn, cùng với thời tiết mưa ẩm vào lúc sáng sớm khiến toàn bộ tuyến đường chìm trong sương mù.

Đỉnh thiêng Yên Tử trong buổi sáng sớm của hai ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ chật kín người dân lễ bái.

Cùng với đó, từ khoảng 9h hàng vạn du khách đổ về núi Yên Tử khiến con đường dốc thẳng đứng từ tháp Tổ lên chùa Hoa Yên ken chặt người.

Khu vực sân rộng trước chùa Hoa Yên chật cứng dòng người lên xuống.

Trong khi đó các tuyến cáp treo lên và xuống bắt đầu xuất hiện tình trạng quá tải do lượng người đổ về đây sử dụng dịch vụ này quá đông. Một du khách cho biết phải xếp hàng mất hơn một giờ đồng hồ để vào được cabin cáp treo.

Cùng với đó các dịch vụ xe điện đưa đón du khách cũng chứng kiến cảnh dòng người xếp hàng dài chờ đợi. Để phục vụ mùa lễ hội Xuân, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm cũng đã tăng cường bố trí hàng trăm xe điện, luân phiên liên tục phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân và du khách thập phương giữa các điểm, chặng trong quần thể di tích - danh thắng.

Theo báo cáo hàng ngày của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, mỗi ngày Yên Tử đón khoảng 10.000-20.000 lượt du khách đến hành hương, cá biệt ngày mùng 4 Tết, Yên Tử đón khoảng 35.000 lượt khách. Tổng lượng khách đến với Yên Tử trong đợt nghỉ Tết khoảng 171.000 lượt khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Ban quản lý di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử, việc danh thắng Yên Tử thu hút lượng khách tăng đột biến do tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt biện pháp kích cầu du lịch như: Thực hiện quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người, miễn vé trông giữ phương tiện ô tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026, mua bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ du khách tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử, đồng thời lắp đặt hệ thống AI nhận diện tự động du khách ra vào khu di tích...

Dù chưa chính thức khai hội nhưng việc non thiêng Yên Tử đón lượng du khách lớn dịp đầu năm mới báo hiệu du lịch văn hóa, tâm linh Quảng Ninh sẽ bứt phá thần tốc trong năm 2026, khi Khu di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, mở ra không gian phát triển cho các di tích nằm trong quần thể di sản thuộc tỉnh Quảng Ninh.