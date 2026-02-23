Tổng thống Ukraine phát thông điệp cứng rắn và thách thức với ông Putin

Ông Zelensky cho rằng Ukraine vẫn có thể chiến thắng. Ảnh: BBC.

Trả lời phỏng vấn BBC hôm 22/2, ông Zelensky cho rằng cho rằng các đối tác phương Tây nên tập trung vào việc răn đe Nga, chứ không phải cố gắng làm hài lòng ông Vladimir Putin.

"Quan điểm của tôi: họ nên ngăn chặn người Nga, chứ không phải cố gắng làm hài lòng họ... Họ chỉ quan tâm đến bản thân và lợi ích của riêng mình" - ông Zelensky tuyên bố.

Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Putin không muốn kết thúc cuộc chiến này, nhưng "không muốn - không có nghĩa là ông ta sẽ không" làm vậy dưới áp lực. Theo nhà lãnh đạo Kiev, ông Putin đã bắt đầu Thế chiến III, và Ukraine hiện đang ngăn chặn nó leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu quy mô lớn, câu trả lời duy nhất là gây sức ép quân sự và kinh tế mạnh mẽ để buộc Nga phải lùi bước.

“Tôi tin rằng Putin đã bắt đầu nó rồi. Vấn đề là ông ta sẽ chiếm được bao nhiêu lãnh thổ và làm thế nào để ngăn chặn ông ta…”.

Ông Zelensky cũng bác bỏ các đề xuất nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời. Ông giải thích rằng việc rút quân khỏi các vùng lãnh thổ còn lại của khu vực Donetsk sẽ dẫn đến sự chia rẽ trong xã hội Ukraine và khiến hàng trăm nghìn người dân rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương.

“Tôi nhìn nhận khác. Tôi không chỉ xem đó đơn thuần là đất đai. Tôi coi đó là sự từ bỏ - làm suy yếu vị thế của chúng tôi, từ bỏ hàng trăm nghìn người dân của chúng tôi đang sống ở đó. Đó là cách tôi nhìn nhận. Và tôi chắc chắn rằng sự ‘rút lui’ này sẽ chia rẽ xã hội của chúng tôi”.

Đồng thời, ông tin tưởng rằng Ukraine sẽ giành lại được các vùng lãnh thổ đã mất, nhưng đó là "vấn đề thời gian", bởi vì Lực lượng vũ trang Ukraine không có đủ vũ khí.

Hiện tại, theo cách hiểu của ông Zelensky, chiến thắng của Ukraine đồng nghĩa với việc bảo vệ nền độc lập của đất nước - BBC cho biết.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đang trông cậy vào những đảm bảo an ninh lâu dài từ Mỹ, những đảm bảo này cần được ghi nhận ở cấp Quốc hội, chứ không chỉ phụ thuộc vào lập trường cá nhân của một tổng thống.