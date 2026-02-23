Bức ảnh tiết lộ thiệt hại tại nhà máy sản xuất tên lửa Iskander của Nga

Theo RBC-Ukraine, vụ tấn công nhà máy Votkinsk bằng tên lửa FP-5 Flamingo đã tạo ra một lỗ thủng trên mái của một nhà xưởng có kích thước khoảng 30 x 24 mét. Chiều dài vết thủng không đều, khoảng 24 mét ở một bên và 18 mét ở bên kia, với chiều rộng 30 mét.

Các nhà phân tích nhận định, tâm chấn của vụ nổ nằm bên trong tòa nhà, có khả năng gây ra hiện tượng cháy hoàn toàn không gian bên trong.

"Trái ngược với các báo cáo trước đó cho rằng xưởng số 22 và số 36 bị ảnh hưởng, tên lửa đã bắn trúng tòa nhà số 19 - xưởng mạ điện và dập khuôn", nguồn tin lưu ý.

Thiệt hại tại nhà máy sản xuất tên lửa của Nga sau cuộc tấn công của Ukraine.

Khu vực sản xuất này chịu trách nhiệm dập và tạo hình kim loại, sản xuất các bộ phận thân tên lửa và mạ điện các bộ phận - bao gồm phủ các lớp bảo vệ và chức năng, cũng như chuẩn bị bề mặt cho quá trình lắp ráp cuối cùng.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, việc tấn công một xưởng như vậy có thể làm gián đoạn nghiêm trọng chu trình sản xuất, vì nó đóng vai trò là cấu trúc cơ bản cho thân tên lửa và xử lý công tác chuẩn bị công nghệ cho các giai đoạn lắp ráp cuối cùng.

Nhà máy Votkinsk là một trong những cơ sở chủ chốt của Nga về sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn. Nơi đây sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, từng sản xuất và bảo dưỡng tên lửa Topol, và sản xuất tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava phóng từ tàu ngầm.

Nhà máy này cũng sản xuất tên lửa 9M723 cho hệ thống Iskander-M, tên lửa 9-S-7760 cho hệ thống tên lửa hàng không Kinzhal và tên lửa đạn đạo Oreshnik.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, nhà máy chế tạo máy Votkinsk - một trung tâm sản xuất tên lửa quan trọng của Nga tại Cộng hòa Udmurt, được cho là đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào tối 20/2.

Ông Aleksandr Brechalov, người đứng đầu Cộng hòa Udmurt, xác nhận một cơ sở trong khu vực đã bị máy bay không người lái tấn công, song không nêu rõ địa điểm cụ thể. Ông cho biết có thiệt hại và thương vong, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo Astra, dựa trên phân tích các video do nhân chứng ghi lại, hai phân xưởng của nhà máy số 22 và 36 được cho là đã bị hư hại. Hiện phía Nga chưa công bố thông tin chính thức xác nhận mức độ thiệt hại tại nhà máy Votkinsk.