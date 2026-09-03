Nạn xe 'rùa bò' bám làn trái cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cục CSGT cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc chạy chậm hơn các phương tiện cùng chiều nhưng không chủ động chuyển về làn bên phải, trừ trường hợp các xe khác chạy quá tốc độ quy định.

Theo Cục CSGT, qua nghiên cứu thực tiễn và tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, đơn vị nhận thấy tình trạng phương tiện chạy chậm, đặc biệt bám làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc, vẫn diễn ra phổ biến, gây cản trở dòng phương tiện.

Cục CSGT cho rằng làn đường sát dải phân cách giữa (làn 1) trên cao tốc cần được coi là làn lưu thông tốc độ cao, chủ yếu dành cho việc vượt xe. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần chủ động lựa chọn làn đường phù hợp, tránh duy trì tốc độ thấp trên làn này trong thời gian dài.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục CSGT dự kiến đề xuất tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 và làn 2, với mức không chênh lệch quá 20% so với tốc độ tối đa của tuyến.

Cục CSGT cho biết sẽ xử lý nghiêm xe chạy 'rùa bò', bám làn trái cao tốc gây cản trở dòng phương tiện. (Hình ảnh dự kiến đề xuất tổ chức giao thông mới của Cục CSGT)

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức nhường đường của người điều khiển phương tiện. Khi thực hiện vượt xe ở làn 1, sau khi hoàn thành và đủ điều kiện an toàn, tài xế cần chủ động chuyển về làn 2.

Trường hợp xe đang đi ở làn 1 nhận thấy phương tiện phía sau có tín hiệu xin đường, người điều khiển cần chuyển về làn 2 để nhường đường khi điều kiện giao thông cho phép.

Cục CSGT cũng khẳng định sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp điều khiển xe dưới tốc độ tối thiểu hoặc chạy với tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải của mình. Quy định này không áp dụng trong trường hợp các phương tiện phía sau đang chạy quá tốc độ quy định.

Việc xử lý xe chạy quá chậm nhằm bảo đảm dòng phương tiện trên cao tốc được lưu thông đồng đều, hạn chế tình trạng xe phía sau phải phanh, đổi làn hoặc vượt bất ngờ do phương tiện phía trước chạy chậm và chiếm làn tốc độ cao.

Tuy nhiên, việc xử lý cần căn cứ vào điều kiện thực tế. Các trường hợp phải giảm tốc do sự cố phương tiện, thời tiết, mật độ giao thông, điều kiện mặt đường hoặc các yêu cầu hạn chế tốc độ trên tuyến cần được xem xét phù hợp.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và chủ động nhường đường khi có phương tiện phía sau xin vượt.