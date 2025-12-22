Nạn nhân tử vong trên trụ điện trung thế, Chủ tịch HĐTV Công ty xây lắp điện cùng 4 người khác bị khởi tố

Trong số đó, 3 bị can bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực theo quy định tại khoản 1, điều 314 BLHS là bà Hoàng Thu Hồng (SN 1957), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Nguyễn Thanh Bình (SN 1981), Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ (SN 1990), chuyên viên Đội Quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Điện lực Khánh Hòa. 2 bị can bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo quy định tại khoản 1, điều 295 BLHS là Phan Ngọc Thành (SN 1971), Nguyễn Như Khôi (SN 1979), công nhân Đội Quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Điện lực Khánh Hòa.

Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định khởi tố 5 bị can.

Ngoại trừ bị can Hoàng Thu Hồng được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, 4 bị can còn lại đều bị bắt tạm giam.

Trước đó vào tối 7/12, một sự cố tai nạn điện lực đã xảy ra tại trụ điện số 17 trên tuyến 473-ĐĐE, thuộc địa phận tổ dân phố Xuân Lạc, phường Tây Nha Trang, khiến anh Nguyễn Xuân Việt (SN 1991, trú tại thôn 3, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) tử vong do bị điện giật.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời thu thập các chứng cứ, tài liệu có liên quan đến việc thi công, vận hành lưới điện trên tuyến.

Kết quả điều tra cho thấy, sự cố tai nạn này do một số cá nhân của Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang, Đội Quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Điện lực Khánh Hòa không tuân thủ các quy trình, quy định về an toàn lao động và an toàn vận hành công trình điện lực trong khi tổ chức thi công và vận hành lưới điện, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc đối với gia đình nạn nhân và dư luận.

Trong số 5 bị can bị khởi tố, chỉ có bà Hoàng Thu Hồng (thứ hai từ trái sang) được tại ngoại, còn lại 4 bị can đã bị bắt tạm giam.

Từ kết quả khám nghiệm và điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của 5 đối tượng có liên quan để tiến hành khởi tố bị can, xử lý theo quy định pháp luật. Các thủ tục tố tụng hình sự đều được Viện KSND khu vực 1 thuộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.