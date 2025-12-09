Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ nói gì về vụ rò rỉ điện khiến 2 học sinh thiệt mạng?

Ngày 9-12, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục kỳ họp thứ 7 với phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Võ Kim Truyền chất vấn Giám đốc Sở Công Thương về đảm bảo an toàn điện cũng như thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành này như thế nào?.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết để đảm bảo an toàn điện thì ngành đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố cụ thể hóa Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị và các văn bản, nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Công Thương.

Ngành đã thực hiện 4 nội dung: Đối với công trình điện phải thẩm định đảm bảo cho an toàn; tập huấn sử dụng đối với các công trình điện; công tác kiểm tra giám sát; công tác tuyên truyền.

"Tuy nhiên từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc. Đặc biệt, vụ việc tại xã Phong Điền rất đáng tiếc (vụ 2 học sinh bị điện giật tử vong khi triều cường - PV), đây là trách nhiệm của ngành và địa phương"- ông Hà Vũ Sơn nói.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 học sinh ở xã phong Điền tử vong

Ông Sơn cho rằng ngành điện phải nghiêm túc thấy được trách nhiệm và phối hợp với ngành công thương để tham mưu cho UBND thành phố có hiệu quả các công tác trong thời gian tới. Song song đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ điện lực để không xảy ra những trường hợp thương tâm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 23-10, triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh và tuyến đường trước công viên.

Lúc này, em N.G.T. (SN 2015; ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Ông Trần Chí Hùng (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thăm hỏi gia đình học sinh bị điện giật tử vong

Khi phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và cảnh báo các em còn lại không được đạp xe vào công viên chơi. Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010) không chú ý nghe nên tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên.

Hậu quả, em N.T. bị nhiễm điện nhưng chạy ra được, còn V. bị điện giật. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em G.T. và V. đã tử vong. Cả 2 nạn nhân đều là học sinh.