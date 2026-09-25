Nam sinh Ninh Bình cứu 2 em nhỏ chới với dưới sông: 'Em không biết bơi'

Tối 24/9, lãnh đạo UBND xã Hải Xuân cho biết, khoảng 11h cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ việc hai anh em ruột (lớp 6 và lớp 1) chở nhau bằng xe đạp không may mất lái, lao cả người và xe xuống sông Múc.

Lúc này, em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11, Trường THPT B Hải Hậu đi học về qua đã nhanh chóng lao xuống sông ứng cứu. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của Hùng, cả hai học sinh gặp nạn đều được đưa lên bờ an toàn.

Em Nguyễn Mạnh Hùng lao xuống sông cứu 2 em nhỏ gặp nạn lên bờ an toàn. Ảnh: X.H

Hùng chia sẻ, trên đường đi học về, khi qua đoạn sông Múc, em bất ngờ thấy hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước và kêu cứu. Thời điểm đó, xung quanh không có người, thấy một em đang chìm dần nên Hùng không kịp nghĩ nhiều đã lập tức bỏ lại xe đạp và ba lô trên bờ để lao xuống cứu hai em.

“Em không biết bơi nhưng lúc đó đường vắng không có ai, thấy các em đang gặp nguy hiểm nên em không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ phải xuống cứu người. Em nhỏ chìm trước nên em cứu vào bờ trước. Rất may đoạn sông này chỉ sâu đến cổ em. Khi đưa được cả hai em lên bờ thì mới có người đi qua dừng lại hỗ trợ”, Hùng kể.

Lãnh đạo UBND xã Hải Xuân cho biết hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của Hùng là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần dũng cảm, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng của học sinh. Đây cũng là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong tuổi trẻ học đường.

Ngay trong chiều cùng ngày, UBND xã Hải Xuân đã có quyết định về việc tặng giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B, Trường THPT B Hải Hậu vì có hành động dũng cảm cứu người.