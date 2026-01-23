Mỹ Đình rực sáng trong màn pháo hoa lớn nhất lịch sử mừng Đại hội Đảng thành công

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra trong không khí trang trọng, sôi động, để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ đối với đông đảo người dân Thủ đô. Đây là hoạt động có ý nghĩa văn hóa - chính trị sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức và tài trợ.

Điểm nhấn nổi bật nhất của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật được dàn dựng xuyên suốt, gắn kết chặt chẽ với các cao trào của đại nhạc hội.

Không chỉ xuất hiện ở phần kết như thường lệ, pháo hoa được kích hoạt tại nhiều thời điểm quan trọng, tạo nên “sân khấu ánh sáng” trên bầu trời đêm Mỹ Đình.

Những tràng pháo hoa đầu tiên đồng loạt nổ vang, thắp sáng không gian sân vận động Mỹ Đình và khu vực lân cận.

Âm thanh, ánh sáng và màu sắc hòa quyện, tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ đối với hàng vạn khán giả có mặt trực tiếp cũng như hàng triệu người theo dõi qua truyền hình.

Theo đại diện Ban tổ chức, đây là chương trình pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn chưa từng có tại Hà Nội, với nhiều loại pháo mới lần đầu xuất hiện.

Ngay từ những loạt pháo đầu tiên, bầu trời Mỹ Đình đã rực sáng bởi các hiệu ứng ánh sáng đa lớp, được bố trí dày và liên hoàn, tạo chiều sâu không gian và cảm giác choáng ngợp cho người xem.

Ở phần cuối chương trình, pháo hoa nghệ thuật tầm cao được bắn liên tiếp, tỏa sáng rực rỡ, khép lại đêm nghệ thuật bằng các khoảnh khắc hoành tráng, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đây là màn bắn pháo hoa nghệ thuật lớn nhất từ trước tới nay tại Thủ đô, với quy mô tiệm cận các sự kiện văn hóa - thể thao lớn trên thế giới.

Cụ thể, tổng số pháo hoa được chuẩn bị lên tới gần 10.000 đơn vị, bao gồm khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao - gấp gần 7 lần so với các sự kiện bắn pháo hoa thường niên tại Hà Nội; 950 giàn phun cùng hơn 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Quan sát từ khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu được chứng kiến màn trình diễn pháo hoa tầm cao kết hợp hệ thống hỏa thuật với quy mô lớn và cách tổ chức chuyên nghiệp.

Đối với khán giả, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc này như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam.