Cập nhật bão số 5 (Kajiki): Bão đã vào ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh, gió giật cấp 16

Cửa Lò gió giật liên hồi, cột đèn bị uốn cong

13h40, tại Cửa Lò (Nghệ An), gió giật liên hồi, nước biển dâng cao.

Trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Huệ, đại lộ Nguyễn Sinh Cung, đường Bình Minh..., cây xanh bị gãy đổ la liệt. Một số cột đèn chiếu sáng, cột tín hiệu giao thông bị gió quật gãy, nhiều mái tôn bị tốc bay, sập xuống.

Tại khu vực quảng trường Bình Minh, nhiều mảng gạch hoa trang trí đã bị gió bão làm bong tróc.

Thực hiện lệnh cấm, các tuyến phố tại Cửa Lò đều vắng bóng người qua lại.

Cột đèn bị uốn cong do ảnh hưởng gió lớn tại Cửa Lò. Ảnh: Trần Nghị

Bất chấp mưa to, gió giật mạnh, người dân ở Quỳnh Phú (Nghệ An) vẫn ra ngoài chằng chống lại mái tôn đang bị gió tốc.

Anh Nguyễn Lĩnh (sinh năm 1989) cho biết, 10 năm qua anh mới chứng kiến một cơn bão lớn như vậy. Dù gia đình đã gia cố mái tôn từ chiều qua, nhưng khi gió mạnh lên, mái nhà vẫn bị bung nên anh phải liều mình ra níu giữ lại.

Clip người dân gia cố mái tôn trong gió lớn ở xã Quỳnh Phú: