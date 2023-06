Hình thái thời tiết gây ám ảnh với người Hà Nội

Bắt đầu từ một vùng mây dông ở Vĩnh Phúc di chuyển xuống, mưa xuất hiện ở Hà Nội từ khoảng 17h30 chiều qua (20/6) với cường độ lớn, nhiều nơi như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm ghi nhận lượng mưa trên 70mm trong hơn một giờ. Ngập úng diện rộng đã xuất hiện trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, gây ùn tắc nghiêm trọng và kéo dài.

Dông nhiệt hình thành do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra, thường xuất hiện đột ngột vào buổi chiều tối trong các tháng 4-10 hàng năm.

Hình thành trong thời gian rất ngắn, gây mưa với cường độ lớn kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, sấm sét dữ dội, mưa đá, vòi rồng, dông nhiệt trở thành nỗi ám ảnh và đặc biệt nguy hiểm với người dân Hà Nội vào giờ tan tầm.

Dông nhiệt trở thành nỗi ám ảnh của người dân Hà Nội trong mùa hè. Ảnh minh họa.

Điều nguy hiểm hơn là các cơn dông nhiệt không thể dự báo sớm. Nếu như các đợt mưa lớn do rãnh áp thấp, vùng hội gió trên cao có thể dự báo trước vài ngày thì dông nhiệt chỉ có thể dự báo trước từ 30-45 phút.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, công nghệ hiện nay với các thiết bị hiện đại quan trắc và giám sát bầu trời như ảnh mây vệ tinh phân giải cao, radar thời tiết, cơ quan khí tượng có thể phát hiện được dông nhiệt nhưng do đây là nhiễu động nhỏ, hiện tượng này xảy ra quá nhanh nên chỉ có thể cảnh báo cực ngắn, trước 30-45 phút.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay (21/6), Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn, từ đêm 22 đến ngày 26/6, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa to nhất tập trung từ 23-25/6 với cường độ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

