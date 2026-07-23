Diễn biến đợt mưa lớn ở miền Bắc từ hôm nay

Cao điểm mưa lớn là đêm nay đến đêm mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (23/7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/7 đến 3 giờ ngày 23/7 có nơi trên 70mm như các trạm: Tân Pheo (Phú Thọ) 100.4mm, Cổ Đô (Tp.Hà Nội) 96.7mm, Sín Chải (Điện Biên) 93.4mm, Phú Lương (Thái Nguyên) 92mm, Chấn Thịnh (Lào Cai) 88mm, Tân Yên (Bắc Ninh) 77.6mm,…

Từ chiều tối 23/7 đến đêm 24/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Cảnh báo mưa dông rất lớn ở miền Bắc. Ảnh: T.A

Ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. (Tổng lượng mưa từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 14 giờ qua (từ 14 giờ ngày 22/7 đến 4 giờ ngày 23/7), khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sín Chải 93,4mm (Điện Biên); Mường Lèo2 64,8mm (Sơn La); Trường Sơn 102,6mm (Phú Thọ); Thịnh Hưng 106,4mm (Lào Cai); Giáp Trung 94,6mm (Tuyên Quang); Mỹ Phương 102mm (Thái Nguyên);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới khu vưc các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên và Sơn La 5-15mm, có nơi trên 30mm; Phú Thọ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên 5-10mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Điện Biên: Sín Chải, Tủa Thàng; Mường Pồn, Na Sang, Na Son, Nậm Nèn, Pa Ham, Xa Dung

Sơn La Mường Chiên, Mường Lạn, Mường Lèo, Sốp Cộp

Phú Thọ: Liên Sơn, Lương Sơn, P. Kỳ Sơn, Tân Pheo; Cao Phong, Cao Sơn, Cự Đồng, Đà Bắc, Đan Thượng, Hương Cần, Khả Cửu, Nật Sơn, P. Hòa Bình, P. Tân Hòa, P. Thanh Miếu, P. Thống Nhất, P. Việt Trì, Quy Đức, Sơn Đông, Tam Đảo, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thọ Văn, Thung Nai, Tu Vũ, Văn Miếu, Yên Sơn

Lào Cai: Thác Bà; Chấn Thịnh, Nghĩa Đô, Púng Luông, Yên Bình

Tuyên Quang: Bắc Mê, Giáp Trung; Bản Máy, Cán Tỷ, Hồ Thầu, Hồng Thái, Lao Chải, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Nấm Dẩn, Ngọc Long, P. Minh Xuân, P. Mỹ Lâm, P. Nông Tiến, Quản Bạ, Quang Bình, Thanh Thủy, Tiên Nguyên, Xín Mần, Yên Hoa, Yên Nguyên, Yên Sơn

Thái Nguyên: Nam Cường, Phú Lương, Quảng Bạch, Thượng Minh; An Khánh, Ba Bể, Bạch Thông, Cao Minh, Đại Phúc, Đồng Hỷ, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, P. Phổ Yên, P. Phúc Thuận, Phú Lạc, Phúc Lộc, Quang Sơn, Văn Hán, Văn Lăng, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Yên Thịnh

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/7:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, khu Tây Bắc 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam 32-35 độ. Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.