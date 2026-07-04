Đêm nay miền Bắc mưa to đến rất to, trọng tâm ở 4 tỉnh thành

Lúc 20h ngày 4/7, bão số 1 Maysak đang trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ông Trần Quang Năng, Cục Khí tượng Thuỷ văn, cho biết vệt mây bão đang tập trung ở phía Nam và trung tâm cơn bão. Hiện nay, khu vực Thanh Hoá - Hà Tĩnh đang mưa rất to. Vùng mưa theo vệt mây bão sẽ dịch xuống phía Nam. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ hiện mưa tạm thời ngớt.

Ông Trần Quang Năng thông tin về đợt mưa lớn ở Đông Bắc Bộ.

Từ khu vực Móng Cái, khi bão số 1 áp sát, mưa sẽ tăng dần. Bắt đầu từ thời điểm này đến đêm nay sẽ là cao điểm nhất khi bão đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, đặc biệt khu vực Móng Cái, đề phòng gió giật mạnh cấp 8-9 ở vùng bờ biển Quảng Ninh. Đồng thời mưa gia tăng, có nơi cường suất mưa rất lớn trong đêm nay, có thể có những nơi 200-300mm ở khu vực Quảng Ninh.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đêm nay và sáng mai 5/7, khu vực Đông Bắc (trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh) mưa to đến rất to.

Như vậy, với cường suất mưa lớn và kéo dài trong đêm nay, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao. Mưa lớn cũng có thể gây ngập lụt ở khu vực trũng thấp ven sông, khu đô thị.

Từ đêm 5/7, mưa lớn ở Đông Bắc Bộ khả năng kết thúc.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Nghệ An trong những giờ tới, đặc biệt tại các xã, phường: Bình Chuẩn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Hùng Chân, Minh Hợp, Mường Quàng, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tân Phú, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ.

Từ hôm nay đến ngày 7/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, các sông ở Bắc Ninh có thể lên mức báo động (BĐ)1- BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng nguy cơ lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình ở mức dưới BĐ1.