Mưa lũ dị thường ở miền Trung: 2 người chết, hàng trăm ghe, thuyền hư hỏng

Thứ Bảy, ngày 02/04/2022 15:14 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đợt mưa lũ đang diễn ra tại miền Trung được đánh giá là dị thường, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân.

Mưa lũ miền Trung gây nhiều thiệt hại cho người dân. Ảnh PLO.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển, sau kết hợp với không khí lạnh nên các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Tính lượng mưa từ 19h tối 30/3 đến 7h sáng 2/4, các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa từ 200-500mm; từ Bình Định – Khánh Hòa và Quảng Bình từ 150-300m; một số trạm mưa lớn như: Hải Lâm (Quảng Trị) 449mm; Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 764mm; A Lưới (Thừa Thiên Huế) 545mm; Hòa Phú Thành (Đà Nẵng) 491mm; Điện Hồng (Quảng Nam) 495mm; Hà Thanh (Quảng Nam) 478mm; Trà Phú (Quãng Ngãi) 381mm; Mỹ Thọ (Bình Định) 348mm; Sơn Nguyên (Phú Yên) 274mm, Hoa Sơn (Khánh Hòa) 275mm.

Ông Trần Hồng Thái Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đánh giá, đây là đợt mưa dị thường, vượt kỷ lục trong nhiều năm (khi so sánh các đợt mưa trong tháng 3).

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho hay, đây là đợt thiên tai bất thường, bởi đầu mùa khô nhưng có trận mưa lớn kỷ lục. Tuy nhiên, đây cũng là đợt “mưa vàng” cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khi bước vào mùa khô hạn. Do đó, các địa phương phải điều hành các hồ chứa linh hoạt, vừa bảo đảm an toàn, vừa bảo đảm tích nước cho mùa khô.

Cơ quan khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ngày và đêm nay (2/4), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai báo cáo, đến ngày 2/4, đợt mưa lũ bất thường đã khiến 2 người chết (Phú Yên 1, Quảng Nam 1); 1 người mất tích tại Phú Yên; 4 người bị thương do dông lốc tại Thừa Thiên Huế.

Về nhà ở, 2 nhà sập đổ (Phú Yên), 38 nhà tốc mái, hư hỏng. Bên cạnh đó, 261 ghe, thuyền chìm, hư hỏng; 2.480 lồng bè tôm hùm thiệt hại; 200ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng khiến 54.430 ha lúa bị ngập, đổ; 7.114 ha hoa màu ngập; 6 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo, các địa phương phải huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất.

Khẩn trương căn cứ vào tình hình thực tế, các quy định hiện hành để hỗ trợ kinh phí cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống. Tinh thần là làm kịp thời, chính xác, không để xảy ra tiêu cực, phải thật công tâm, khách quan.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-lu-di-thuong-o-mien-trung-2-nguoi-chet-hang-tram-ghe-thuyen-hu-hong-502022...Nguồn: http://danviet.vn/mua-lu-di-thuong-o-mien-trung-2-nguoi-chet-hang-tram-ghe-thuyen-hu-hong-50202224151515442.htm