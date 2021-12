Mưa lũ làm 5 người chết ở Phú Yên, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 10:55 AM (GMT+7)

Mưa lũ trong mấy ngày qua đã làm 5 người chết ở Phú Yên, hàng nghìn nhà dân ở Khánh Hoà và Phú Yên bị ngập.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết: Đến 7h sáng 1/12, tỉnh Phú Yên có 5 người chết do mưa lũ, trong đó 2 người ở huyện Phú Hòa, 2 người huyện Sơn Hòa và 1 người ở thành phố Tuy Hòa.

Toàn tỉnh hiện có hơn 28.630 hộ bị ngập lụt, trong đó Tuy Hòa 20.860 hộ, Phú Hòa 6.377 hộ, Tuy An 935 hộ, Đồng Xuân 467 hộ và hơn 9.206 hộ tại huyện Tuy An, Đông Hòa, Phú Hòa đang bị chia cắt do nước lũ.

Mưa lũ đã làm ngập cả đường Hùng Vương - tuyến đường trung tâm TP. Tuy Hoà. Ảnh L.H

Đến sáng 1/12, các tuyến đường liên tỉnh, huyện, xã ngập sâu và bị chia cắt; tại một số vị trí ngầm, tràn mức ngập phổ biến từ 0,4-1,5m, gây ách tắc giao thông; sạt lở bồi lấp, sụt lún nền đường, mặt đường... ở các tuyến đường tại thị trấn Chí Thạnh-La Hai, Triều Sơn-La Hai. Toàn tỉnh có 455 ha lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ; 1.621 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Các lực lượng chức năng huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa, Tuy An và TP. Tuy Hòa đã sơ tán khoảng 5.517 hộ với 18.535 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện lũ trên các sông ở Phú Yên đang giảm chậm (ở mức báo động cấp 3); thủy điện sông Ba Hạ đang xả về hạ du với lưu lượng 5.400 m3/s.

Mực nước trên các sông ở tỉnh Khánh Hòa trong những ngày qua bất ngờ dâng cao, khiến nhiều khu dân cư vùng hạ lưu bị ngập sâu. Hàng trăm hộ dân bị đảo lộn sinh hoạt, chống chọi với mưa lũ ngay trong đêm. Trong đêm 30/11, nhiều khu ruộng, đồng, dân khu đã bị nước lũ nhấn chìm. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thuộc các địa phương ven sông Cái Nha Trang như: xã Diên An, Diên Toàn, Diên Phú, Diên Thạnh, thuộc huyện Diên Khánh; các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, thuộc TP. Nha Trang.

Mưa lũ làm ngập đường phố (ảnh trên) và nhà dân TP. Nha Trang. Ảnh CTV

Nhiều ruộng, đồng tại Khánh Hoà bị ngập sâu 2-3m, các tuyến đường trong khu dân cư bị ngập từ 0,8-1,5m. Hàng nghìn nhà người dân đã bị ngập đến 1m. Nước về dâng nhanh, nhiều người dân đi làm không kịp trở về nhà, nhiều người dân không kịp sơ tán. Các địa phương đã dùng lực lượng tại chỗ vận động, hướng dẫn người dân lên chỗ cao để đảm bảo an toàn.

