Băng giá bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan khi nhiệt độ xuống -1 độ C

Theo nhân viên khu vực cáp treo trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), sáng nay 2/4), nhiệt độ trên đỉnh đã xuống mức -1 độ C, băng giá bất ngờ phủ trắng cây cối tạo nên khung cảnh đẹp mắt với du khách.

Nhiệt độ xuống thấp kèm theo có mưa rơi nên cảm giác rét buốt. Những hạt mưa rơi xuống gặp nhiệt độ thấp đã ngưng tụ thành băng giá.

Hiện tượng băng giá xuất hiện từ khoảng 4h sáng, với mật độ khá dày, cây cối đang độ đâm trồi, nở hoa được băng giá bám trắng tạo nên một khu cảnh đẹp như bên trời Âu.

Một số hình ảnh về băng giá do anh Quyền Anh Tuấn ghi lại vào sáng sớm 2/4:

Băng giá xuất hiện một lớp khá dày vào sáng 2/4 trên đỉnh Fansipan.

Những lớp băng dày, trong suốt bao phủ lên các cành cây, ngọn cỏ trên khu vực đỉnh.

Băng giá tạo nên một cảnh quan khác lạ so với ngày thường.

Những hạt mưa rơi xuống gặp nhiệt độ thấp đã ngưng tụ lại trên thành băng giá.

Băng giá khiến nhiều du khách đến với đỉnh Fansipan thích thú.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt băng giá này là do miền Bắc vừa hứng một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Nhiệt độ nhiều nơi ở vùng núi xuống dưới 12 độ C, do đó, vùng núi cao có thể xuống âm độ C.

