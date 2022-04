Miền Trung mưa lớn dị thường trong tháng 3, vượt kỷ lục nhiều năm

Những đợt mưa lớn liên tiếp trút xuống miền Trung trong ngày cuối cùng của tháng 3/2022 là rất dị thường, vượt kỷ lục trong nhiều năm.

Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề ở miền Trung

Ngày 1/4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương về tình hình thiên tai tại các tỉnh miền Trung và các biện pháp khắc phục.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp ứng phó với mưa lũ bất thường ở miền Trung

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh và vùng áp thấp, các tỉnh Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to từ 100-200 mm (tập trung trong ngày 31/3). Mưa lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh, sóng lớn tại các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế - Phú Yên.

Dự báo, từ ngày 1/4 đến ngày 2/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa lớn, trong đó từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa phổ biến từ 150-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, 2 người mất tích do lốc xoáy khi trên ghe ra lồng bè nuôi tôm hùm để cho tôm ăn (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Phú Yên). Hiện nay đã tìm thấy 1 thi thể người mất tích. Có 4 người bị thương do dông lốc (Thừa Thiên Huế); Phú Yên có 2 nhà sập đổ; 37 nhà tốc mái, hư hỏng tại Thừa Thiên Huế và Phú Yên.

Về thủy sản, có 176 ghe, thuyền chìm, hư hỏng, trong đó Thừa Thiên Huế 7 chiếc, Bình Định 50 tàu, Phú Yên 92 tàu, Khánh Hòa 27 tàu. Có 2.450 lồng bè tôm hùm ở Phú Yên thiệt hại.

Về nông nghiệp có 13.484 ha lúa, 292 ha hoa màu ở Phú Yên bị ngập, ngã đổ. Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Mưa to sóng lớn gây nhiều thiệt hại cho người dân. Ảnh: NLĐ

Mưa lớn dị thường trong tháng 3

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, địa phương bị thiệt hại nặng nhất cho biết, đây là đợt thiên tai trái mùa đặc biệt. Bình thường, trong các cơn bão, khi đưa các lồng bè xuống độ sâu 10-15m nước thì tương đối an toàn, nhưng trong đợt này, lồng bè của người dân đưa xuống độ sâu hơn 10m nước nhưng vẫn bị xoáy, có nhiều lồng bị đánh bật lên bờ.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng cho rằng, đợt mưa vừa xảy ra là hiện tượng lạ. Mặc dù có những năm bão rất lớn, bà con vẫn vào neo đậu bình thường nhưng năm nay, gió mới cấp 7, cấp 8, nhưng có xoáy lốc, làm chìm nhiều tàu thuyền. Riêng Bình Định có 55 phương tiện đánh bắt thủy sản bị chìm.

Ông Trần Hồng Thái Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đánh giá, đây là đợt mưa dị thường, vượt kỷ lục trong nhiều năm (khi so sánh các đợt mưa trong tháng 3).

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ, đây là đợt thiên tai bất thường, bởi đầu mùa khô nhưng có trận mưa lớn kỷ lục. Tuy nhiên, đây cũng là đợt “mưa vàng” cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khi bước vào mùa khô hạn. Do đó, các địa phương phải điều hành các hồ chứa linh hoạt, vừa bảo đảm an toàn, vừa bảo đảm tích nước cho mùa khô.

Về các giải pháp thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, phải huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất.

Khẩn trương tiêu nước, nước rút đến đâu thu hoạch lúa đến đấy. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân.

Ứng trực thường xuyên, bảo đảm vận hành an toàn, linh hoạt, hiệu quả các hồ đập. Đây là cơ hội tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện, nhưng Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hồ đập.

Các địa phương không được chủ quan, bám sát các dự báo, chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai tiếp các giải pháp.

Khẩn trương căn cứ vào tình hình thực tế, các quy định hiện hành để hỗ trợ kinh phí cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống. Tinh thần là làm kịp thời, chính xác, không để xảy ra tiêu cực, phải thật công tâm, khách quan.

