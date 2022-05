Mưa lớn dài ngày ở miền Bắc khiến 3 người chết, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng

Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, suốt từ ngày 21/5 đến nay (24/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây ra một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, một số tỉnh như Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa… đã có mưa to kéo dài nhiều ngày, lượng mưa lên đến hàng trăm mm khiến tình trạng ngập lụt xảy ra nghiêm trọng, kéo theo đó là hiện tượng sạt lở, lũ quét.

Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối nay (24/5), các địa phương báo, mưa lũ đã khiến 3 người chết (Tuyên Quang 2 người do sạt lở đất, Hòa Bình 1 người do lũ cuốn); 4 người bị thương (Tuyên Quang).

Về nhà ở, mưa lũ đã khiến 253 nhà hư hỏng; hơn 9.000ha lúa, hoa màu ngập và hư hỏng; 64ha thủy sản và 27 con gia súc, 835 con gia cầm chết.

Bên cạnh đó, mưa lũ còn gây ngập cục bộ, sạt lở 24.619 m3 đất đá ở nhiều điểm trên các tuyến Quốc Lộ 2, 279, 4C, 4D, tỉnh lộ 170, 171, 177, 204, 212 và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Hiện còn tuyến Quốc lộ 4D (Lào Cai) và một số đường giao thông liên xã đi lại khó khăn.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày mai (25/5), đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần. Riêng khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ, mưa dông còn kéo dài đến ngày 3/6, cục bộ có mưa to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 26/5-3/6 sẽ duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 27/5 có mưa rào và dông rải rác.

Ngoài ra, trong chiều và tối mai (25/5), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng 20-30mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 50mm. Dự báo, đợt mưa dông diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 29/5 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

