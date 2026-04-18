Mưa đá trong đêm ở Thanh Hóa, nhiều nơi bị thiệt hại nặng

Theo ghi nhận ban đầu, mưa đá và dông lốc xuất hiện tại các xã, phường thuộc khu vực TP Thanh Hóa (cũ), các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa (cũ), Hoằng Hóa (cũ và vùng lân cận.

Trong khi đó, tại các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Hà Trung (cũ), cùng thị xã Nghi Sơn, Bỉm Sơn và một số khu vực khác xảy ra mưa lớn.

Tại một số phường trung tâm, mưa đá xuất hiện trong vài phút, kèm theo mưa dông và sấm chớp. Hiện tượng này cũng được ghi nhận tại một số khu vực đồng bằng.

Theo người dân xã Hoằng Giang, mưa đá xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 17/4. Thời điểm này, nhiều người nghe tiếng va đập lớn trên mái nhà, đặc biệt với mái tôn.

Mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn trong đêm 17/4 đã làm hư hại tài sản của nhiều hộ dân, trong đó có việc làm thủng mái tôn, mái ngói, đổ gãy cây trồng. Đáng chú ý, một số phương tiện giao thông bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các địa phương khẩn trương nắm bắt tình hình, thống kê và đánh giá thiệt hại; đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có), báo cáo theo quy định.