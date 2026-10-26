Ông Netanyahu đăng ảnh AI thành phố Israel bị tấn công hạt nhân

Ảnh được tạo bằng AI do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đăng trên mạng xã hội hôm 25/10 cho thấy đám mây hình nấm bùng lên ở thành phố Tel Aviv, trung tâm kinh tế và công nghệ của Israel. Times of Israel cho biết đây là hình ảnh về cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Tel Aviv.

Ông Netanyahu đăng kèm bình luận của nhà hoạt động cánh hữu Yuval Bloomberg, trong đó cho biết Israel đang đối mặt với "mối đe dọa hiện hữu thật sự và rõ rệt". "Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Tất cả đều trở nên nhỏ bé trước mối đe dọa hiện hữu từ Iran và trục Shiite", bài viết có đoạn.

Thành phố Tel Aviv bị tập kích hạt nhân trong ảnh AI đăng hôm 25/10. Ảnh: X/netanyahu

Nhà hoạt động Bloomberg cảnh báo rằng cử tri Israel có thể khiến gia đình mình đối mặt với nguy cơ "xảy ra thảm họa diệt chủng người Do Thái (Holocaust) thứ hai" nếu bầu ra lãnh đạo không có khả năng đối đầu với Iran, ngụ ý rằng chỉ ông Netanyahu mới có thể đảm nhận nhiệm vụ trên.

Thủ tướng Netanyahu cùng ngày tuyên bố có thông tin tình báo cho thấy Iran, cũng như các nhóm vũ trang do nước này hậu thuẫn, có thể tấn công nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử diễn ra ngày 27/10 ở Israel. "Đừng thử thách chúng tôi. Các người sẽ phải hứng chịu những đòn giáng mạnh hơn nhiều", ông cảnh báo, thêm rằng quân đội Israel đã sẵn sàng cho cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tấn công.

Theo Times of Israel, thông điệp mà Thủ tướng Netanyahu chia sẻ mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của ông rằng Israel và Mỹ đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran.

Khi phát biểu tại Liên Hợp Quốc tháng trước, ông Netanyahu khẳng định "chúng tôi đã phá hủy các vũ khí nguyên tử của Iran" trong năm qua. Lãnh đạo này hồi tháng 3 cũng tuyên bố Iran "không còn có thể đe dọa sự tồn tại" của Israel sau khi hứng các đòn tập kích.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Channel 12 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết đã xảy ra đối đầu giữa Thủ tướng Netanyahu và tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir về một chỉ thị mới liên quan xung đột với Iran.

Ông Netanyahu chào những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Dimona, Israel hôm 21/10. Ảnh: AP

Thông tin chi tiết về chỉ thị này không được đề cập, song các nguồn tin nói rằng đã xuất hiện lo ngại trong quân đội rằng xung đột Trung Đông có thể bị lợi dụng để phục vụ mục đích chính trị.

Ông Netanyahu đã bác bỏ và gọi thông tin này là "rác rưởi".

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid nhắc đến thông tin trên trong bài đăng trên mạng xã hội, cáo buộc Thủ tướng Netanyahu tìm cách trì hoãn bầu cử. "Ông ấy muốn gây ra leo thang và đối đầu với Iran chỉ để trì hoãn cuộc bầu cử. Người này đã mất kiểm soát và chúng ta nhất định phải đưa ông ấy về nhà", ông Lapid viết.