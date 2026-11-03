Người Mỹ đi bỏ phiếu định đoạt nửa cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 6h hôm nay (18h giờ Hà Nội) tại bang New York, Connecticut, New Jersey, Virginia cùng một số khu vực thuộc bang Indiana và Kentucky.

Tính đến trước ngày 3/11, đã có hơn 57 triệu công dân Mỹ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Các điểm bỏ phiếu dự kiến đóng cửa trong khoảng thời gian từ 18h hôm nay đến 1h ngày 4/11, muộn nhất là tại một số khu vực thuộc bang Alaska.

Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại, bên cạnh chức vụ thống đốc tại 36 bang. Đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm ba ghế ở Hạ viện và 4 ghế tại Thượng viện để giành quyền kiểm soát cả hai viện từ tay đảng Cộng hòa.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại thành phố Baltimore hôm 3/11. Ảnh: AP

Nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện, đảng Dân chủ sẽ có thể ngăn cản chương trình lập pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiến hành các cuộc điều tra trên diện rộng đối với chính quyền của ông. Thất bại tại Thượng viện cũng sẽ đe dọa khả năng của lãnh đạo Mỹ trong việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao và các quan chức cấp cao.

Do đó, cuộc bầu cử sẽ định đoạt quyền lực của ông Trump trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Sự kiện này cũng là dịp để cử tri trên toàn nước Mỹ đánh giá Tổng thống Trump, trong bối cảnh sự bất bình trước chi phí sinh hoạt tăng cao và cuộc chiến với Iran đang khiến dư luận quay lưng với đảng Cộng hòa.

Ông Trump quay trở lại nắm quyền vào năm ngoái với lời hứa sẽ giảm giá cả, nhưng lạm phát, thuế quan và giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Trung Đông đang khiến người dân Mỹ gặp nhiều khó khăn.

Theo BBC, ông Trump có tỷ lệ ủng hộ thấp trong những tháng gần đây và các kết quả thăm dò cuối cùng trước bầu cử cho thấy tỷ lệ này là khoảng 38%. Theo dự báo cuối cùng của Decision Desk HQ, đối tác thăm dò ý kiến của báo Hill và kênh NewsNation, đảng Dân chủ sẽ giành được 241 ghế tại Hạ viện so với 194 ghế của đảng Cộng hòa.

Còn tại Thượng viện, đảng Dân chủ cũng được dự báo sẽ chiếm đa số với tỷ lệ sít sao hơn là 52-48.

Tại vùng ngoại ô thành phố Atlanta, bang Georgia, giáo viên đã nghỉ hưu Jane Callum, 77 tuổi, nằm trong số những người thuộc đảng Dân chủ vận động tranh cử cho thượng nghị sĩ Jon Ossoff.

"Tôi thực sự cảm thấy có nghĩa vụ phải làm mọi điều có thể để thay đổi hướng đi hiện tại của đất nước", bà nói với hãng thông tấn AFP.

Dù vậy, AFP lưu ý rằng kết quả thăm dò có thể đánh giá thấp mức độ ủng hộ thực tế đối với một đảng và phe Cộng hòa đang hy vọng những người ủng hộ sẽ đi bỏ phiếu với số lượng lớn trong ngày bầu cử.

Tổng thống Trump (phải) và hạ nghị sĩ Ashley Hinson của bang Iowa, người tranh cử vào Thượng viện, tại thành phố Dubuque hôm 1/11. Ảnh: AP

Một số người ủng hộ đảng Cộng hòa vẫn thể hiện sự tự tin. "Chúng tôi sẽ thắng. Trên thực tế, có lẽ chúng tôi đã thắng rồi", cựu quân nhân Yvonne Clouser ở bang Texas cho hay.

Việc đảng Cộng hòa có chấp nhận kết quả nếu thua cuộc hay không cũng là vấn đề gây lo ngại. Ông Trump, người từng tìm cách đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đã nhiều lần cáo buộc xảy ra gian lận cử tri trên diện rộng và tố cáo đảng Dân chủ gian lận, dù không đưa ra bằng chứng.

Dù vậy, Tổng thống Trump cũng đã phát đi tín hiệu rằng ông đơn giản là sẽ thách thức đảng Dân chủ nếu để mất quyền kiểm soát quốc hội.

"Nếu điều đó xảy ra, tôi đoán mình sẽ trở thành Ngài Phủ quyết. Tôi sẽ không để các dự luật của họ được thông qua", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 1/11, song cũng lưu ý rằng ông cuối cùng vẫn có thể sẽ đạt thỏa thuận với phe Dân chủ.