Người thứ ba trốn trại giam ở Khánh Hòa bị bắt

Rạng sáng 3/11, nguồn tin của VnExpress cho biết Toàn, trú Thanh Hóa, bị phát hiện khi đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh. Người này không kháng cự, bị lực lượng chức năng khống chế và đưa về xử lý.

Trước khi bỏ trốn, Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Như vậy, chỉ còn Hồ Văn Tình, 24 tuổi, trú Gia Lai, là người cuối cùng trong nhóm phạm nhân trốn trại bị truy tìm. Anh ta từng dùng dao đâm trọng thương hai cảnh sát khi bị truy bắt trong một vụ ma túy, sau đó bị kết án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Tình cao 1,68 m, dáng người gầy, da trắng; hai tay xăm hoa văn từ khuỷu tay đến vai, hai chân xăm từ cổ chân đến đầu gối và ngực xăm kín.

Cảnh sát tuần tra tại các tuyến đường trong xã Diên Lâm, tối 29/10. Ảnh: Nguyễn Vàng

Vụ trốn trại xảy ra lúc 15h ngày 21/10, bốn phạm nhân bỏ trốn khi đang lao động tại phân trại số 1, Trại giam A2 đóng tại xã Diên Lâm, thuộc Cục C10, Bộ Công an.

Ngày 24/10, sau hơn hai ngày lẩn trốn, Lê Văn Cường, 32 tuổi, bị phát hiện trên xe khách chạy qua quốc lộ 27C, cách trại giam hơn 25 km. Đến khuya 28/10, Võ Hoàng Duy bị bắt sau gần một tuần trốn tránh.