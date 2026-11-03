Châu Âu báo động khẩn: 4 máy bay chở khách từ Anh, Đan Mạch, Israel đồng loạt bị đe dọa đánh bom, phải hạ cánh khẩn cấp

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An ninh hàng không châu Âu đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau khi ít nhất 4 máy bay chở khách từ Anh, Đan Mạch và Israel trở thành mục tiêu của các lời đe dọa đánh bom trong ngày 3/11.

Theo tường thuật trực tiếp của The Guardian, hai vụ việc xảy ra tại Ba Lan, một vụ tại Bulgaria và một vụ tại Tây Ban Nha. Tất cả các máy bay đều hạ cánh an toàn và được lực lượng an ninh kiểm tra.

Vụ việc đầu tiên liên quan đến chuyến bay LO286 của hãng hàng không LOT, khởi hành từ sân bay Heathrow ở London (Anh) đến sân bay Warsaw Chopin (Ba Lan). Chiếc Boeing 737 MAX chở 181 người đã phải chuyển hướng, hạ cánh xuống sân bay Warsaw Modlin sau khi xuất hiện cảnh báo bom.

Sân bay Modlin xác nhận máy bay đã hạ cánh an toàn. Hành khách sau đó được phép rời khỏi máy bay và di chuyển vào nhà ga chính. Tuy nhiên, sân bay phải tạm ngừng hoạt động trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra chiếc máy bay và khu vực liên quan. Đến khoảng 11h ngày 3/11 (giờ GMT), sân bay thông báo hoạt động trở lại, dù một khu vực nơi chiếc máy bay đỗ vẫn bị phong tỏa để kiểm tra.

Vụ việc thứ hai xảy ra với chuyến bay SK751 của hãng hàng không Scandinavian Airlines (SAS), khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch) đến Warsaw (Ba Lan).

Hãng SAS xác nhận máy bay nhận được lời đe dọa và đã hạ cánh bình thường xuống Warsaw. Toàn bộ hành khách được sơ tán, trong khi cảnh sát Ba Lan tiếp nhận xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng cũng triển khai chó nghiệp vụ để kiểm tra máy bay.

Đáng chú ý, một máy bay của hãng Ryanair trên hành trình từ Manchester (Anh) đến Murcia (Tây Ban Nha) cũng trở thành mục tiêu của lời đe dọa đánh bom.

Chiếc máy bay mang số hiệu FR4116 chở 114 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Murcia. Toàn bộ những người trên máy bay được sơ tán để lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra.

Sau đó, Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha xác nhận không phát hiện chất nổ trên máy bay. Sân bay Murcia cũng đã hoạt động trở lại bình thường.

Vụ việc thứ tư được ghi nhận tại Bulgaria, khi một máy bay khởi hành từ Israel hạ cánh xuống sân bay Sofia sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom qua email.

Theo Reuters, các đơn vị chống khủng bố Bulgaria được triển khai để kiểm tra khả năng có thiết bị nổ trên máy bay. Dữ liệu trên trang web sân bay Sofia cho thấy chuyến bay duy nhất từ Israel hạ cánh tại đây trong buổi sáng là chuyến bay của hãng El Al, xuất phát từ Tel Aviv.

Đài truyền hình quốc gia Bulgaria BNT cho biết cảnh báo bom có thể nằm trong một đợt đe dọa rộng hơn, nhắm vào nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau.

Đáng chú ý, loạt cảnh báo mới xuất hiện chỉ một ngày sau khi một máy bay của hãng Wizz Air khởi hành từ sân bay London Luton (Anh) đến Sofia (Bulgaria) phải chuyển hướng hạ cánh xuống Budapest (Hungary) vì nhận được cảnh báo bom khi đang bay. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nhà chức trách xác định đây là báo động giả.

The Guardian nhận định việc ít nhất 4 máy bay tại nhiều quốc gia châu Âu liên tiếp nhận được đe dọa đánh bom trong cùng một buổi sáng là diễn biến đặc biệt bất thường. Hiện các lực lượng an ninh địa phương đang tiếp tục theo dõi và điều tra những vụ việc này.