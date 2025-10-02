Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
Mua vé số nợ tiền mỗi ngày và cuối tuần mới trả một lần, một thợ bạc ở TP HCM trúng giải độc đắc với 11 tờ.
Ngày 2-10, ông Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đại lý của ông tại TP HCM vừa đổi 11 tờ vé số trúng giải độc đắc cho 1 khách hàng.
11 tờ vé số giải độc đắc mà ông Duy đổi cho khách trúng
"Dãy số trúng độc đắc là 079896 do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai phát hành ngày 1-10. Khách trúng số làm nghề thợ bạc, ở gần đại lý của tôi tại TP HCM. Mỗi ngày ông mua vài chục tờ và thường không trả tiền ngay mà đến cuối tuần mới trả một lần".
Ngoài trúng giải trên, vị khách này còn trúng giải phụ đặc biệt là 50 triệu đồng với 8 tờ. Tổng cộng, người này nhận tiền mặt hơn 20 tỉ đồng (sau khi trừ thuế).
Ông Duy cũng cho hay, còn 1 vị khách khác cũng trúng 3 tờ giải độc đắc với dãy số 079896 và đổi tại đại lý của ông.
02/10/2025 18:28 PM (GMT+7)