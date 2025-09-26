Một người trúng 3 tờ vé số độc đắc khi đi thăm quan Huế và Quảng Trị sau khi xem phim 'Mưa đỏ'

Ngày 26-9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một người đàn ông ở Đồng Nai đã trúng 3 tờ vé số độc đắc của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế.

Đại lý tại TP.HCM đăng tải 3 tờ vé số trúng giải Đặc biệt và 7 vé giải phụ lên trang facebook.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế, người đàn ông này đã trúng 3 vé giải đặc biệt (dãy số 502074) và 7 vé giải phụ đặc biệt trong kỳ quay số mở thưởng ngày 21-9.

Sau đó, người này đã mang những tờ vé số trúng thưởng đến một đại lý tại TP.HCM để đổi. Chủ đại lý đã trực tiếp đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế để làm thủ tục lĩnh thưởng.

Tổng giá trị giải thưởng là 6,35 tỉ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, người đàn ông thực nhận hơn 5,7 tỉ đồng.

Cũng theo đại diện công ty xổ số, người trúng thưởng cho biết sau khi xem phim "Mưa đỏ", ông đã rất xúc động và quyết định đi tham quan các di tích ở Quảng Trị và Huế.

Khi đến tham quan chùa Thiên Mụ (TP Huế), ông đã mua 10 tờ vé số trên từ một người bán dạo và may mắn trúng giải.