Một đại úy công an xã hy sinh khi truy quét "cát tặc" ở Khánh Hoà

Ông Nguyễn Đức Trí, Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm ngày 21-3 cho hay đã tìm thấy đại úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, trong quá trình làm nhiệm vụ đã gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 40 phút cùng ngày, hai cán bộ công an xã gồm đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993) và đại úy Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995) tiến hành trinh sát, nắm tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một bè đang neo đậu sát bờ có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng kéo bè ra giữa sông để bỏ chạy. Trước tình huống đó, đại úy Nguyễn Xuân Hải đã bơi theo nhằm tiếp cận, giữ lại phương tiện vi phạm.

Tuy nhiên, trong quá trình bám vào bè giữa dòng nước chảy, đại úy Hải không may bị đuối nước, chìm và mất tích.

Khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Ngay sau đó, Công an xã Diên Lâm đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng cùng ngày, thi thể đại úy Hải đã được tìm thấy.

Chính quyền địa phương gồm Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lâm đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc với gia đình.

Theo ông Nguyễn Đức Trí, sự hy sinh của đại úy Nguyễn Xuân Hải là mất mát lớn đối với lực lượng công an cơ sở, đồng thời cho thấy những rủi ro, hiểm nguy mà cán bộ chiến sĩ phải đối mặt trong quá trình đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là khai thác tài nguyên trái phép trên các tuyến sông.