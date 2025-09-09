Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiêm vụ

Sáng 9-9, một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương hoàn tất thủ tục đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ đối với thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc) hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Di ảnh thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thực hiện các thủ tục đề nghị tặng huy chương Vì an ninh Tổ quốc, phong hàm trước thời hạn đối với thiếu tá Cánh.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc tối 7-9, Nguyễn Văn Ty (SN 1995, ngụ xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu Nguyễn Thị Kết (SN 1989, sống cùng nhà).

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để mời Ty về trụ sở làm việc.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà thì Ty bỏ chạy đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình tổ công tác truy đuổi đối tượng, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc) bị Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người nên đã hy sinh.

Đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Ty tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ty đã khai nhận hành vi của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty để làm rõ vụ việc.